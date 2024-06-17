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ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами
ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами - 17.06.2024, ПРАЙМ
ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами
ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами, в рамках которой злоумышленники уверяют, что у клиента возникла просрочка, сообщила пресс-служба... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T11:18+0300
2024-06-17T11:18+0300
2024-06-17T11:18+0300
мошенничество
россия
втб
мошенники
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами, в рамках которой злоумышленники уверяют, что у клиента возникла просрочка, сообщила пресс-служба банка. "ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами. Злоумышленники уверяют, что у клиента возникла просрочка и предлагают ему урегулировать проблему. Для этого просят сообщить данные СНИЛС и коды из смс. С этой информацией они могут получить доступ в личный кабинет "Госуслуг" и далее в онлайн-банк для хищения денег или оформления кредитов", - говорится в сообщении. В новой схеме мошенники звонят по мобильной связи и от лица сотрудника банка сообщают о якобы возникшей просрочке по ипотечному кредиту. Если ипотеки у человека нет, то звонок прерывается. А если есть, то, несмотря на возражения, злоумышленники продолжают убеждать потенциальную жертву о проблемах с банком, которые срочно необходимо решить. Более того, они утверждают, что сведения о просрочке есть в Бюро кредитных историй, указывают в банке. Получив номер СНИЛС и код, который поступает по смс, мошенники входят на госпортал и в личные кабинеты онлайн-банков, оформляя кредиты и снимая деньги с текущих счетов. При этом мошенники специально обращают внимание собеседника на то, что не имеют права запрашивать личную информацию, поэтому высылают код в смс для подтверждения, который просят назвать, рассчитывая на неосмотрительность потенциальной жертвы, указывают в банке. "Результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может еще и потерять сбережения или вовсе оказаться должным банку, если на его имя оформят новый кредит. Поэтому мы призываем внимательно изучать каждый мошеннический сценарий и делиться этой информацией с близкими и друзьями", - подчеркнул старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. Ранее, в рамках ПМЭФ зампред правления банка Георгий Горшков сообщал РИА Новости, что ВТБ разрабатывает комплексную программу защиты от телефонных мошенников, нацеленную на обнаружение нетипичного поведения клиентов. Она, по словам Горшкова, позволит с 99-процентной вероятностью определить мошенничество и предупредить клиента о рисках.
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россия, втб, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, ВТБ, МОШЕННИКИ
ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами
ВТБ: мошенники стали запугивать просрочкой по ипотеке
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами, в рамках которой злоумышленники уверяют, что у клиента возникла просрочка, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ выявил новую схему мошенничества с ипотечными кредитами. Злоумышленники уверяют, что у клиента возникла просрочка и предлагают ему урегулировать проблему. Для этого просят сообщить данные СНИЛС и коды из смс. С этой информацией они могут получить доступ в личный кабинет "Госуслуг" и далее в онлайн-банк для хищения денег или оформления кредитов", - говорится в сообщении.
В новой схеме мошенники звонят по мобильной связи и от лица сотрудника банка сообщают о якобы возникшей просрочке по ипотечному кредиту. Если ипотеки у человека нет, то звонок прерывается. А если есть, то, несмотря на возражения, злоумышленники продолжают убеждать потенциальную жертву о проблемах с банком, которые срочно необходимо решить. Более того, они утверждают, что сведения о просрочке есть в Бюро кредитных историй, указывают в банке.
Получив номер СНИЛС и код, который поступает по смс, мошенники входят на госпортал и в личные кабинеты онлайн-банков, оформляя кредиты и снимая деньги с текущих счетов. При этом мошенники специально обращают внимание собеседника на то, что не имеют права запрашивать личную информацию, поэтому высылают код в смс для подтверждения, который просят назвать, рассчитывая на неосмотрительность потенциальной жертвы, указывают в банке.
"Результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может еще и потерять сбережения или вовсе оказаться должным банку, если на его имя оформят новый кредит. Поэтому мы призываем внимательно изучать каждый мошеннический сценарий и делиться этой информацией с близкими и друзьями", - подчеркнул старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
Ранее, в рамках ПМЭФ зампред правления банка Георгий Горшков сообщал РИА Новости, что ВТБ разрабатывает комплексную программу защиты от телефонных мошенников, нацеленную на обнаружение нетипичного поведения клиентов. Она, по словам Горшкова, позволит с 99-процентной вероятностью определить мошенничество и предупредить клиента о рисках.