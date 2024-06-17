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Профильный комитет Госдумы поддержал изменения в налоговую систему России - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Профильный комитет Госдумы поддержал изменения в налоговую систему России
Профильный комитет Госдумы поддержал изменения в налоговую систему России - 17.06.2024, ПРАЙМ
Профильный комитет Госдумы поддержал изменения в налоговую систему России
Комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект по изменению налоговой системы. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T14:30+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект по изменению налоговой системы.В документе, в частности, предлагается расширить прогрессивную шкалу НДФЛ. Однако изменения не затронут абсолютное большинство работающих россиян. Ставка налога на доходы граждан от продажи имущества сохраняется на уровне 13 процентов для доходов до 2,4 миллиона рублей в год. Кроме того, порог упрощенной системы налогообложения увеличивается по доходам до 450 миллионов рублей. Ранее руководство нескольких крупных российских предприятий выразило готовность поднять зарплаты своим сотрудникам в случае перехода налоговой системы на прогрессивную.
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ндфл, госдума
НДФЛ, Госдума
14:30 17.06.2024 (обновлено: 14:38 17.06.2024)
 
Профильный комитет Госдумы поддержал изменения в налоговую систему России

Профильный комитет Госдумы поддержал изменения в налоговую систему России

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект по изменению налоговой системы.
В документе, в частности, предлагается расширить прогрессивную шкалу НДФЛ. Однако изменения не затронут абсолютное большинство работающих россиян. Ставка налога на доходы граждан от продажи имущества сохраняется на уровне 13 процентов для доходов до 2,4 миллиона рублей в год. Кроме того, порог упрощенной системы налогообложения увеличивается по доходам до 450 миллионов рублей.
Ранее руководство нескольких крупных российских предприятий выразило готовность поднять зарплаты своим сотрудникам в случае перехода налоговой системы на прогрессивную.
Налоговый кодекс - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Названы риски прогрессивной шкалы НДФЛ для бизнеса
11 июня, 11:20
 
НДФЛГосдума
 
 
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