https://1prime.ru/20240617/nalog-849239811.html

Профильный комитет Госдумы поддержал изменения в налоговую систему России

Профильный комитет Госдумы поддержал изменения в налоговую систему России - 17.06.2024, ПРАЙМ

Профильный комитет Госдумы поддержал изменения в налоговую систему России

Комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект по изменению налоговой системы. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T14:30+0300

2024-06-17T14:30+0300

2024-06-17T14:38+0300

ндфл

госдума

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект по изменению налоговой системы.В документе, в частности, предлагается расширить прогрессивную шкалу НДФЛ. Однако изменения не затронут абсолютное большинство работающих россиян. Ставка налога на доходы граждан от продажи имущества сохраняется на уровне 13 процентов для доходов до 2,4 миллиона рублей в год. Кроме того, порог упрощенной системы налогообложения увеличивается по доходам до 450 миллионов рублей. Ранее руководство нескольких крупных российских предприятий выразило готовность поднять зарплаты своим сотрудникам в случае перехода налоговой системы на прогрессивную.

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ндфл, госдума