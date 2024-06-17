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Более 20 стран НАТО потратят на оборону минимум 2% ВВП

Более 20 стран НАТО потратят на оборону минимум 2% ВВП - 17.06.2024, ПРАЙМ

Более 20 стран НАТО потратят на оборону минимум 2% ВВП

Свыше двадцати из 32 стран-участниц Североатлантического альянса будут расходовать минимум 2% ВВП на оборонные нужды в текущем календарном году, сообщил... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T19:04+0300

2024-06-17T19:04+0300

2024-06-17T19:04+0300

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – ПРАЙМ. Свыше двадцати из 32 стран-участниц Североатлантического альянса будут расходовать минимум 2% ВВП на оборонные нужды в текущем календарном году, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. На саммите в Вильнюсе в прошлом году страны альянса договорились, что должны стремиться расходовать минимум 2% от ВВП на нужды обороны. "Я могу сегодня объявить, что в этом году более 20-ти стран альянса будут тратить на оборону минимум 2% ВВП", - заявил Столтенберг во время визита в Соединенные Штаты.

https://1prime.ru/20240617/yadernoe-oruzhie-849220707.html

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нато, йенс столтенберг