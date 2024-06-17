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Более 20 стран НАТО потратят на оборону минимум 2% ВВП - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Более 20 стран НАТО потратят на оборону минимум 2% ВВП
Более 20 стран НАТО потратят на оборону минимум 2% ВВП - 17.06.2024, ПРАЙМ
Более 20 стран НАТО потратят на оборону минимум 2% ВВП
Свыше двадцати из 32 стран-участниц Североатлантического альянса будут расходовать минимум 2% ВВП на оборонные нужды в текущем календарном году, сообщил... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T19:04+0300
2024-06-17T19:04+0300
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – ПРАЙМ. Свыше двадцати из 32 стран-участниц Североатлантического альянса будут расходовать минимум 2% ВВП на оборонные нужды в текущем календарном году, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. На саммите в Вильнюсе в прошлом году страны альянса договорились, что должны стремиться расходовать минимум 2% от ВВП на нужды обороны. "Я могу сегодня объявить, что в этом году более 20-ти стран альянса будут тратить на оборону минимум 2% ВВП", - заявил Столтенберг во время визита в Соединенные Штаты.
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нато, йенс столтенберг
НАТО, Йенс Столтенберг
19:04 17.06.2024
 
Более 20 стран НАТО потратят на оборону минимум 2% ВВП

Столтенберг: более 20 стран НАТО в 2024 году будут тратить на оборону минимум 2% ВВП

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – ПРАЙМ. Свыше двадцати из 32 стран-участниц Североатлантического альянса будут расходовать минимум 2% ВВП на оборонные нужды в текущем календарном году, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
На саммите в Вильнюсе в прошлом году страны альянса договорились, что должны стремиться расходовать минимум 2% от ВВП на нужды обороны.
"Я могу сегодня объявить, что в этом году более 20-ти стран альянса будут тратить на оборону минимум 2% ВВП", - заявил Столтенберг во время визита в Соединенные Штаты.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность
05:38
 
НАТОЙенс Столтенберг
 
 
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