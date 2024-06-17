https://1prime.ru/20240617/nebenzya-849227581.html
Небензя напомнил Западу об обязательствах в расследовании по "Севпотокам"
Небензя напомнил Западу об обязательствах в расследовании по "Севпотокам" - 17.06.2024, ПРАЙМ
Небензя напомнил Западу об обязательствах в расследовании по "Севпотокам"
Международные конвенции обязывают государства оказывать максимальное содействие при уголовных расследованиях, связанных с финансированием или поддержкой... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T10:49+0300
2024-06-17T10:49+0300
2024-06-17T10:49+0300
чп на северных потоках
расследование чп на "северных потоках"
василий небензя
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ООН, 17 июн – ПРАЙМ. Международные конвенции обязывают государства оказывать максимальное содействие при уголовных расследованиях, связанных с финансированием или поддержкой террористических актов. Об этом заявил в беседе с агентством РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.Так он прокомментировал отсутствие ответа США, Германии, Франции, и Кипра на запросы Генпрокуратуры России о содействии в расследовании теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". "Мы регулярно указываем на то, что определенные государства политизируют аспекты международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, особенно в части оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции", - сказал Небензя.Он напомнил, что Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, Конвенция о борьбе с финансированием терроризма, а также резолюции Совбеза ООН обязывают страны при расследованиях, связанных с терроризмом, оказывать друг другу максимальное содействие. По словам Небензи, отказ от исполнения обязательств влечет международно-правовую ответственность. "Данное обстоятельство и будет решающим для определения курса наших дальнейших действий", - заключил дипломат.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20240605/sevpotoki-848875988.html
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чп на северных потоках, расследование чп на "северных потоках", василий небензя
ЧП на Северных потоках, расследование ЧП на "Северных потоках", Василий Небензя
Небензя напомнил Западу об обязательствах в расследовании по "Севпотокам"
Небензя рассказал об обязательствах стран в контексте расследования по "Северным потокам"
ООН, 17 июн – ПРАЙМ. Международные конвенции обязывают государства оказывать максимальное содействие при уголовных расследованиях, связанных с финансированием или поддержкой террористических актов. Об этом заявил в беседе с агентством РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.
Так он прокомментировал отсутствие ответа США, Германии, Франции, и Кипра на запросы Генпрокуратуры России о содействии в расследовании теракта на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".
"Мы регулярно указываем на то, что определенные государства политизируют аспекты международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, особенно в части оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции", - сказал Небензя.
Он напомнил, что Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, Конвенция о борьбе с финансированием терроризма, а также резолюции Совбеза ООН обязывают страны при расследованиях, связанных с терроризмом, оказывать друг другу максимальное содействие. По словам Небензи, отказ от исполнения обязательств влечет международно-правовую ответственность.
"Данное обстоятельство и будет решающим для определения курса наших дальнейших действий", - заключил дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.
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