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Источник РИА сообщил о задержании первого вице-мэра Орла

Источник РИА сообщил о задержании первого вице-мэра Орла - 17.06.2024, ПРАЙМ

Источник РИА сообщил о задержании первого вице-мэра Орла

Задержан первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T21:04+0300

2024-06-17T21:04+0300

2024-06-17T21:04+0300

орловская область

коррупция

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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Задержан первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, дело возбуждено и расследуется по статье 169 УК РФ. Он уточнил, что речь идет о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в сфере перевозок По словам источника, бизнесмены жаловались на воспрепятствование предпринимательской деятельности в сфере перевозок со стороны Ничипорова. В частности, они были вынуждены платить деньги Ничипорову за так называемое "покровительство", а когда перестали платить, он стал препятствовать их бизнесу, добавил собеседник. В марте следственное управление СК по Орловской области сообщало, что орловские индивидуальные предприниматели обратились в ведомство "о непринятии мер к должностному лицу администрации города Орла, которому они вынуждены были передавать денежные средства для беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности".По данным управления, после обращения администрация в одностороннем порядке расторгла с ними контракты на осуществление пассажирских перевозок, после чего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

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орловская область

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орловская область, коррупция