https://1prime.ru/20240617/oruzhie-849234187.html
В Кремле ответили на слова Столтенберга о ядерном оружии НАТО
В Кремле ответили на слова Столтенберга о ядерном оружии НАТО - 17.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на слова Столтенберга о ядерном оружии НАТО
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности говорит об очередном нагнетании... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:24+0300
2024-06-17T12:24+0300
2024-06-17T12:29+0300
вооружения
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нато
ядерное оружие
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности говорит об очередном нагнетании напряженности. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности", — отметил пресс-секретарь президента России.Песков также подчеркнул, что слова Столтенберга не соответствуют контексту декларации швейцарского саммита, которая говорит о недопустимости подобной риторики.Он также напомнил, что, когда президент России Владимир Путин говорит о ядерном оружии, он лишь отвечает на вопросы, а не выступает с собственной инициативой.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".
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россия, нато, ядерное оружие, дмитрий песков, йенс столтенберг
Вооружения, РОССИЯ, НАТО, ядерное оружие, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг
В Кремле ответили на слова Столтенберга о ядерном оружии НАТО
Песков назвал заявление Столтенберга о ядерном оружии нагнетанием напряженности
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности говорит об очередном нагнетании напряженности. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности", — отметил пресс-секретарь президента России.
Песков также подчеркнул, что слова Столтенберга не соответствуют контексту декларации швейцарского саммита, которая говорит о недопустимости подобной риторики.
Он также напомнил, что, когда президент России Владимир Путин говорит о ядерном оружии, он лишь отвечает на вопросы, а не выступает с собственной инициативой.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".
НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность