https://1prime.ru/20240617/oruzhie-849234187.html

В Кремле ответили на слова Столтенберга о ядерном оружии НАТО

В Кремле ответили на слова Столтенберга о ядерном оружии НАТО - 17.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на слова Столтенберга о ядерном оружии НАТО

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности говорит об очередном нагнетании... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T12:24+0300

2024-06-17T12:24+0300

2024-06-17T12:29+0300

вооружения

россия

нато

ядерное оружие

дмитрий песков

йенс столтенберг

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности говорит об очередном нагнетании напряженности. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности", — отметил пресс-секретарь президента России.Песков также подчеркнул, что слова Столтенберга не соответствуют контексту декларации швейцарского саммита, которая говорит о недопустимости подобной риторики.Он также напомнил, что, когда президент России Владимир Путин говорит о ядерном оружии, он лишь отвечает на вопросы, а не выступает с собственной инициативой.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания".

https://1prime.ru/20240617/yadernoe-oruzhie-849220707.html

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россия, нато, ядерное оружие, дмитрий песков, йенс столтенберг