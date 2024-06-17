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В Москве создали группу по расследованию отравлений - 17.06.2024, ПРАЙМ
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В Москве создали группу по расследованию отравлений
В Москве создали группу по расследованию отравлений - 17.06.2024, ПРАЙМ
В Москве создали группу по расследованию отравлений
Создана следственно-оперативная группа по расследованию отравлений в Москве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T14:49+0300
2024-06-17T15:50+0300
происшествия
россия
следственный комитет
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Создана следственно-оперативная группа по расследованию отравлений в Москве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова."По поручению руководителя ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова создана следственно-оперативная группа и уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК РФ по Москве", — отметила представитель ведомства.Иванова отметила, что расследование включает исследование всех пострадавших лиц, поставщиков продукции и служб доставки. Были проведены обыски в местах продажи этих продуктов, а изъятые образцы были отправлены на экспертизу в Московский Центр гигиены и эпидемиологии для определения их токсичности и содержания опасных веществ.В настоящее время более 30 человек были допрошены в качестве свидетелей, и ожидаются результаты судебно-медицинских экспертиз. Сотрудники Следственного комитета активно сотрудничают с медицинскими учреждениями, чтобы получить информацию о состоянии госпитализированных и необходимые документы для продолжения исследований.Гражданам так же порекомендовали сообщать в столичную Следственную комиссию о любой информации от пострадавших или свидетелей.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".
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россия, следственный комитет
Происшествия, РОССИЯ, Следственный комитет
14:49 17.06.2024 (обновлено: 15:50 17.06.2024)
 
В Москве создали группу по расследованию отравлений

СК: создана следственно-оперативная группа по расследованию отравлений в Москве

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает с территории центрального офиса Федеральной таможенной службы
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает с территории центрального офиса Федеральной таможенной службы - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Создана следственно-оперативная группа по расследованию отравлений в Москве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова.
"По поручению руководителя ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова создана следственно-оперативная группа и уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК РФ по Москве", — отметила представитель ведомства.
Иванова отметила, что расследование включает исследование всех пострадавших лиц, поставщиков продукции и служб доставки. Были проведены обыски в местах продажи этих продуктов, а изъятые образцы были отправлены на экспертизу в Московский Центр гигиены и эпидемиологии для определения их токсичности и содержания опасных веществ.
В настоящее время более 30 человек были допрошены в качестве свидетелей, и ожидаются результаты судебно-медицинских экспертиз. Сотрудники Следственного комитета активно сотрудничают с медицинскими учреждениями, чтобы получить информацию о состоянии госпитализированных и необходимые документы для продолжения исследований.
Гражданам так же порекомендовали сообщать в столичную Следственную комиссию о любой информации от пострадавших или свидетелей.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".
 
ПроисшествияРОССИЯСледственный комитет
 
 
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