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В Москве создали группу по расследованию отравлений

В Москве создали группу по расследованию отравлений - 17.06.2024, ПРАЙМ

В Москве создали группу по расследованию отравлений

Создана следственно-оперативная группа по расследованию отравлений в Москве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T14:49+0300

2024-06-17T14:49+0300

2024-06-17T15:50+0300

происшествия

россия

следственный комитет

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Создана следственно-оперативная группа по расследованию отравлений в Москве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова."По поручению руководителя ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова создана следственно-оперативная группа и уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК РФ по Москве", — отметила представитель ведомства.Иванова отметила, что расследование включает исследование всех пострадавших лиц, поставщиков продукции и служб доставки. Были проведены обыски в местах продажи этих продуктов, а изъятые образцы были отправлены на экспертизу в Московский Центр гигиены и эпидемиологии для определения их токсичности и содержания опасных веществ.В настоящее время более 30 человек были допрошены в качестве свидетелей, и ожидаются результаты судебно-медицинских экспертиз. Сотрудники Следственного комитета активно сотрудничают с медицинскими учреждениями, чтобы получить информацию о состоянии госпитализированных и необходимые документы для продолжения исследований.Гражданам так же порекомендовали сообщать в столичную Следственную комиссию о любой информации от пострадавших или свидетелей.Ранее Роспотребнадзор сообщил, что ведомство после случаев отравления приостановило оборот продукции "Салат лобио" изготовителя "Локалкитчен" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя "Гастропорт".

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россия, следственный комитет