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Бюджетный комитет Госдумы поддержал более высокую индексацию военных пенсий

Бюджетный комитет Госдумы поддержал более высокую индексацию военных пенсий - 17.06.2024, ПРАЙМ

Бюджетный комитет Госдумы поддержал более высокую индексацию военных пенсий

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий повысить военные пенсии с 1 октября в большем, чем ранее... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T13:01+0300

2024-06-17T13:01+0300

2024-06-17T13:01+0300

госдума

пенсии

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий повысить военные пенсии с 1 октября в большем, чем ранее планировалось, размере. Документ, внесенный правительством РФ, входит в бюджетный пакет. Он подготовлен в связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития РФ в текущем году. Как пояснял глава Минфина Антон Силуанов, ранее индексация пенсий военным пенсионерам планировалась с 1 октября текущего года на 4,5%, но в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий. В связи с этим законопроект увеличивает размер денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий. Первоначально предполагалось, что с 1 октября 2024 года учитываться будет 89,32% денежного довольствия, а законопроект повышает этот размер до 89,83%. Соответствующее изменение вносится в законодательство о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения РФ.

https://1prime.ru/20240611/pensii-849069138.html

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госдума, пенсии