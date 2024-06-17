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РФ примет во внимание позиции стран на саммите по Украине, заявил Песков

РФ примет во внимание позиции стран на саммите по Украине, заявил Песков - 17.06.2024, ПРАЙМ

РФ примет во внимание позиции стран на саммите по Украине, заявил Песков

Москва уделит внимание позиции государств, принятой на конференции по Украине в Швейцарии, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T12:34+0300

2024-06-17T12:34+0300

2024-06-17T12:42+0300

россия

дмитрий песков

конференция по украине

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Москва уделит внимание позиции государств, принятой на конференции по Украине в Швейцарии, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.В этой связи пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия продолжит разъяснять странам свою позицию по украинскому вопросу."Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно. И мы будем продолжать разъяснять им нашу аргументацию", - сказал Песков журналистам.Тем не менее, он упомянул, что позиция Венгрии, Сербии и Турции, которую они заняли на швейцарском саммите, не испортит отношения с Россией.

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россия, дмитрий песков, конференция по украине