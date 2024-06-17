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РФ примет во внимание позиции стран на саммите по Украине, заявил Песков - 17.06.2024, ПРАЙМ
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РФ примет во внимание позиции стран на саммите по Украине, заявил Песков
РФ примет во внимание позиции стран на саммите по Украине, заявил Песков - 17.06.2024, ПРАЙМ
РФ примет во внимание позиции стран на саммите по Украине, заявил Песков
Москва уделит внимание позиции государств, принятой на конференции по Украине в Швейцарии, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:34+0300
2024-06-17T12:42+0300
россия
дмитрий песков
конференция по украине
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Москва уделит внимание позиции государств, принятой на конференции по Украине в Швейцарии, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.В этой связи пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия продолжит разъяснять странам свою позицию по украинскому вопросу."Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно. И мы будем продолжать разъяснять им нашу аргументацию", - сказал Песков журналистам.Тем не менее, он упомянул, что позиция Венгрии, Сербии и Турции, которую они заняли на швейцарском саммите, не испортит отношения с Россией.
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россия, дмитрий песков, конференция по украине
РОССИЯ, Дмитрий Песков, конференция по Украине
12:34 17.06.2024 (обновлено: 12:42 17.06.2024)
 
РФ примет во внимание позиции стран на саммите по Украине, заявил Песков

Песков: РФ примет во внимание позиции стран на саммите по Украине в Швейцарии

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Москва уделит внимание позиции государств, принятой на конференции по Украине в Швейцарии, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В этой связи пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия продолжит разъяснять странам свою позицию по украинскому вопросу.
"Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно. И мы будем продолжать разъяснять им нашу аргументацию", - сказал Песков журналистам.
Тем не менее, он упомянул, что позиция Венгрии, Сербии и Турции, которую они заняли на швейцарском саммите, не испортит отношения с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков
Вчера, 14:28
 
РОССИЯДмитрий Песковконференция по Украине
 
 
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