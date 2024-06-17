https://1prime.ru/20240617/peskov-849235335.html
РФ примет во внимание позиции стран на саммите по Украине, заявил Песков
РФ примет во внимание позиции стран на саммите по Украине, заявил Песков - 17.06.2024, ПРАЙМ
РФ примет во внимание позиции стран на саммите по Украине, заявил Песков
Москва уделит внимание позиции государств, принятой на конференции по Украине в Швейцарии, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:34+0300
2024-06-17T12:34+0300
2024-06-17T12:42+0300
россия
дмитрий песков
конференция по украине
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Москва уделит внимание позиции государств, принятой на конференции по Украине в Швейцарии, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.В этой связи пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия продолжит разъяснять странам свою позицию по украинскому вопросу."Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно. И мы будем продолжать разъяснять им нашу аргументацию", - сказал Песков журналистам.Тем не менее, он упомянул, что позиция Венгрии, Сербии и Турции, которую они заняли на швейцарском саммите, не испортит отношения с Россией.
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россия, дмитрий песков, конференция по украине
РОССИЯ, Дмитрий Песков, конференция по Украине
РФ примет во внимание позиции стран на саммите по Украине, заявил Песков
Песков: РФ примет во внимание позиции стран на саммите по Украине в Швейцарии
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Москва уделит внимание позиции государств, принятой на конференции по Украине в Швейцарии, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В этой связи пресс-секретарь российского президента отметил, что Россия продолжит разъяснять странам свою позицию по украинскому вопросу.
"Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны, для нас это важно. И мы будем продолжать разъяснять им нашу аргументацию", - сказал Песков журналистам.
Тем не менее, он упомянул, что позиция Венгрии, Сербии и Турции, которую они заняли на швейцарском саммите, не испортит отношения с Россией.
Запад без устали нагнетает напряженность, заявил Песков