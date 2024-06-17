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В Бенилюксе продали права на бренды водки "Московская" и "Столичная" - 17.06.2024, ПРАЙМ
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В Бенилюксе продали права на бренды водки "Московская" и "Столичная"
В Бенилюксе продали права на бренды водки "Московская" и "Столичная" - 17.06.2024, ПРАЙМ
В Бенилюксе продали права на бренды водки "Московская" и "Столичная"
Права на использование брендов алкоголя, в том числе водки "Московская" и "Столичная", в странах Бенилюкса проданы компании Spirits International за 1,6... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T15:23+0300
2024-06-17T16:16+0300
экономика
аукцион
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ГААГА, 17 июн - ПРАЙМ. Права на использование брендов алкоголя, в том числе водки "Московская" и "Столичная", в странах Бенилюкса проданы компании Spirits International за 1,6 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости с аукциона в Гааге. В понедельник в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя, в том числе водки "Московская" и "Столичная". Организатором мероприятия выступила компания Equilibristen Baillifs. На аукцион были выставлены 18 алкогольных брендов, они продавались одним лотом. Для участия в аукционе требовался залог в размере 250 тысяч евро. В аукционе приняли участие представители трех компаний. Победителем стала компания Spirits International, которая предложила самую высокую цену. Эта компания входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера, который зарегистрирован в Люксембурге. Лот ушел с молотка за 1,6 миллионов евро. Таким образом, права на бренды перешли компании Spirits International.
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аукцион, нидерланды
Экономика, аукцион, НИДЕРЛАНДЫ
15:23 17.06.2024 (обновлено: 16:16 17.06.2024)
 
В Бенилюксе продали права на бренды водки "Московская" и "Столичная"

Права на бренды водки "Московская" и "Столичная" в Бенилюксе проданы за €1,6 млн

© РИА Новости . Сергей Субботин | Перейти в медиабанк" Водка "Столичная"
Водка Столичная - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Сергей Субботин
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ГААГА, 17 июн - ПРАЙМ. Права на использование брендов алкоголя, в том числе водки "Московская" и "Столичная", в странах Бенилюкса проданы компании Spirits International за 1,6 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости с аукциона в Гааге.
В понедельник в Гааге прошел аукцион по продаже прав на использование в странах Бенилюкса брендов алкоголя, в том числе водки "Московская" и "Столичная". Организатором мероприятия выступила компания Equilibristen Baillifs. На аукцион были выставлены 18 алкогольных брендов, они продавались одним лотом. Для участия в аукционе требовался залог в размере 250 тысяч евро.
В аукционе приняли участие представители трех компаний. Победителем стала компания Spirits International, которая предложила самую высокую цену. Эта компания входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера, который зарегистрирован в Люксембурге. Лот ушел с молотка за 1,6 миллионов евро. Таким образом, права на бренды перешли компании Spirits International.
 
ЭкономикааукционНИДЕРЛАНДЫ
 
 
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