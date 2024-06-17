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Мишустин назвал приоритет в работе правительства
Мишустин назвал приоритет в работе правительства - 17.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал приоритет в работе правительства
Обеспечение социальных гарантий является приоритетным направлением в работе правительства. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T16:14+0300
2024-06-17T16:14+0300
2024-06-17T16:14+0300
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Обеспечение социальных гарантий является приоритетным направлением в работе правительства. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Обеспечение социальных гарантий - это наш приоритет, и люди должны получать положенную им поддержку от государства своевременно и в полном объеме", — отметил глава кабмина страны.Мишустин подчеркнул, что главы регионов обязаны контролировать этот процесс.
https://1prime.ru/20240604/mishustin-848792503.html
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россия, михаил мишустин
Мишустин назвал приоритет в работе правительства
Мишустин: обеспечение социальных гарантий является приоритетом правительства
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Обеспечение социальных гарантий является приоритетным направлением в работе правительства. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Обеспечение социальных гарантий - это наш приоритет, и люди должны получать положенную им поддержку от государства своевременно и в полном объеме", — отметил глава кабмина страны.
Мишустин подчеркнул, что главы регионов обязаны контролировать этот процесс.
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