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Мишустин назвал приоритет в работе правительства

Мишустин назвал приоритет в работе правительства - 17.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин назвал приоритет в работе правительства

Обеспечение социальных гарантий является приоритетным направлением в работе правительства. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T16:14+0300

2024-06-17T16:14+0300

2024-06-17T16:14+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Обеспечение социальных гарантий является приоритетным направлением в работе правительства. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Обеспечение социальных гарантий - это наш приоритет, и люди должны получать положенную им поддержку от государства своевременно и в полном объеме", — отметил глава кабмина страны.Мишустин подчеркнул, что главы регионов обязаны контролировать этот процесс.

https://1prime.ru/20240604/mishustin-848792503.html

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россия, михаил мишустин