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"Ведомости" узнали о заморозке господдержки развития радиоэлектроники
"Ведомости" узнали о заморозке господдержки развития радиоэлектроники - 17.06.2024, ПРАЙМ
"Ведомости" узнали о заморозке господдержки развития радиоэлектроники
Минпромторг временно приостановил выдачу субсидий на развитие радиоэлектроники в России, сообщают "Ведомости" со ссылкой на три источника среди топ-менеджеров... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T09:39+0300
2024-06-17T09:39+0300
2024-06-17T10:06+0300
россия
минпромторг
радиоэлектроника
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Минпромторг временно приостановил выдачу субсидий на развитие радиоэлектроники в России, сообщают "Ведомости" со ссылкой на три источника среди топ-менеджеров компаний.Согласно данным собеседников агентства, причиной этого стали недостигнутые запланированные показатели получателей средств по госпрограмме "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".Отмечается, что это решение также может быть связано с отсутствием дополнительного финансирования и пересмотром планов работы Минпромторга после назначения нового главы ведомства."Новый министр промышленности озабочен эффективностью расходования средств на IТ", — рассказал изданию один из топ-менеджеров.В прошлом году на развитие микроэлектронной промышленности было выделено около 147 миллиардов рублей, в то время как в 2020 году - всего 30 миллиардов рублей. Источники издания заключили, что в условиях высоких процентных ставок важно получить поддержку от государства, особенно учитывая меры поддержки в других странах.
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россия, минпромторг, радиоэлектроника
РОССИЯ, Минпромторг, радиоэлектроника
"Ведомости" узнали о заморозке господдержки развития радиоэлектроники
"Ведомости": Минпромторг заморозил программы господдержки развития радиоэлектроники
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Минпромторг временно приостановил выдачу субсидий на развитие радиоэлектроники в России, сообщают
"Ведомости" со ссылкой на три источника среди топ-менеджеров компаний.
Согласно данным собеседников агентства, причиной этого стали недостигнутые запланированные показатели получателей средств по госпрограмме "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".
Отмечается, что это решение также может быть связано с отсутствием дополнительного финансирования и пересмотром планов работы Минпромторга после назначения нового главы ведомства.
"Новый министр промышленности озабочен эффективностью расходования средств на IТ", — рассказал изданию один из топ-менеджеров.
В прошлом году на развитие микроэлектронной промышленности было выделено около 147 миллиардов рублей, в то время как в 2020 году - всего 30 миллиардов рублей. Источники издания заключили, что в условиях высоких процентных ставок важно получить поддержку от государства, особенно учитывая меры поддержки в других странах.
Минпромторг хочет продлить налоговые льготы для производителей электроники