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"Еще хуже". Пушков оценил итоги швейцарского саммита по Украине

"Еще хуже". Пушков оценил итоги швейцарского саммита по Украине - 17.06.2024, ПРАЙМ

"Еще хуже". Пушков оценил итоги швейцарского саммита по Украине

Западом условия урегулирования, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T08:18+0300

2024-06-17T08:18+0300

2024-06-17T08:18+0300

россия

украина

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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Отказ 15 участвовавших в саммите по Украине государств подписать совместное коммюнике демонстрирует то, что они за мир, а не навязанные Западом условия урегулирования, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Своим отказом подписать финальное коммюнике, содержащее осуждение России, эти 15 стран не позволили считать их примкнувшими к Западу и Украине, что заметно подрывает и без того сомнительное значение саммита для западного альянса и Киева", — сообщил он.Парламентарий также заметил, что факт участия 92 стран в конференции преподносится на Западе и на Украине в качестве успеха. Однако, по его словам, отказ некоторых их них подписать итоговую декларацию говорит об обратном.Пушков уточнил, что между участием и поддержкой есть большая разница. Он также добавил, что из 15 государств, отказавшихся присоединиться к финальной декларакции, 13 являются ведущими странами Глобального Юга."Если же учесть, что важнейшей задачей Запада на встрече в Швейцарии была кооптация стран Глобального Юга, то ее результаты для Запада еще хуже. <…> Добавим, что коммюнике не подписал и Ватикан. Символично", — подытожил Пушков.14 июня российский президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.

https://1prime.ru/20240616/ukraina-849219578.html

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