https://1prime.ru/20240617/pushkov-849222698.html
"Еще хуже". Пушков оценил итоги швейцарского саммита по Украине
"Еще хуже". Пушков оценил итоги швейцарского саммита по Украине - 17.06.2024, ПРАЙМ
"Еще хуже". Пушков оценил итоги швейцарского саммита по Украине
Западом условия урегулирования, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T08:18+0300
2024-06-17T08:18+0300
2024-06-17T08:18+0300
россия
украина
швейцария
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/89/842318932_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_5fc45ebc9ad59af2a20bfd14d75ff2f2.jpg
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Отказ 15 участвовавших в саммите по Украине государств подписать совместное коммюнике демонстрирует то, что они за мир, а не навязанные Западом условия урегулирования, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Своим отказом подписать финальное коммюнике, содержащее осуждение России, эти 15 стран не позволили считать их примкнувшими к Западу и Украине, что заметно подрывает и без того сомнительное значение саммита для западного альянса и Киева", — сообщил он.Парламентарий также заметил, что факт участия 92 стран в конференции преподносится на Западе и на Украине в качестве успеха. Однако, по его словам, отказ некоторых их них подписать итоговую декларацию говорит об обратном.Пушков уточнил, что между участием и поддержкой есть большая разница. Он также добавил, что из 15 государств, отказавшихся присоединиться к финальной декларакции, 13 являются ведущими странами Глобального Юга."Если же учесть, что важнейшей задачей Запада на встрече в Швейцарии была кооптация стран Глобального Юга, то ее результаты для Запада еще хуже. <…> Добавим, что коммюнике не подписал и Ватикан. Символично", — подытожил Пушков.14 июня российский президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.
https://1prime.ru/20240616/ukraina-849219578.html
украина
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/89/842318932_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_cb7ee2d1b5f1031e5caefd5f35e31406.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, швейцария
РОССИЯ, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ
"Еще хуже". Пушков оценил итоги швейцарского саммита по Украине
Пушков: саммит по Украине провалился из-за отказа 15 стран подписать декларацию
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ.
Отказ 15 участвовавших в саммите по Украине государств подписать совместное коммюнике демонстрирует то, что они за мир, а не навязанные
Западом условия урегулирования, написал в своем Telegram-канале
сенатор Алексей Пушков.
"Своим отказом подписать финальное коммюнике, содержащее осуждение России, эти 15 стран не позволили считать их примкнувшими к Западу и Украине, что заметно подрывает и без того сомнительное значение саммита для западного альянса и Киева", — сообщил он.
Парламентарий также заметил, что факт участия 92 стран в конференции преподносится на Западе и на Украине в качестве успеха. Однако, по его словам, отказ некоторых их них подписать итоговую декларацию говорит об обратном.
Пушков уточнил, что между участием и поддержкой есть большая разница. Он также добавил, что из 15 государств, отказавшихся присоединиться к финальной декларакции, 13 являются ведущими странами Глобального Юга.
На Украине могут ввести новый штраф на фоне проблем с энергией
"Если же учесть, что важнейшей задачей Запада на встрече в Швейцарии была кооптация стран Глобального Юга, то ее результаты для Запада еще хуже. <…> Добавим, что коммюнике не подписал и Ватикан. Символично", — подытожил Пушков.
14 июня российский президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. В конференции приняли участие 92 государства.