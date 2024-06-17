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Ушаков раскрыл подробности предстоящего визита Путина во Вьетнам

Ушаков раскрыл подробности предстоящего визита Путина во Вьетнам - 17.06.2024, ПРАЙМ

Ушаков раскрыл подробности предстоящего визита Путина во Вьетнам

Президент России Владимир Путин посетит с визитом Вьетнам 19 и 20 июня, программа весьма насыщенная, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T17:14+0300

2024-06-17T17:14+0300

2024-06-17T17:14+0300

владимир путин

вьетнам

юрий ушаков

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин посетит с визитом Вьетнам 19 и 20 июня, программа весьма насыщенная, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков."Формально - два дня, 19 и 20 июня. Но достаточно позднее прибытие в Ханой 19 июня, а насыщенная программа запланирована на 20 июня. Это будет пятая поездка нашего президента во Вьетнам. Программа весьма насыщенна, характерная особенность в том, что наш президент проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама", - отметил он.По словам Ушакова, российский лидер встретится с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном. Стороны примут совместное заявление и подпишут ряд документов о сотрудничестве.Помимо этого, сказал помощник президента, Путин возложит венки к мемориалу Павшим героям и к мавзолею Хо Ши Мина и встретится с выпускниками российских и советски вузов. Ушаков также не исключил, что глава государства по итогам визита пообщается с журналистами.Чиновник добавил, что сопровождать прездента будут глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта РФ Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилев, министр юстиции Константин Чуйченко.Как подчеркнул Ушаков, торгово-экономические отношения России и Вьетнама весьма устойчивы. По его словам, взаимный товарооборот по итогам 2023 года вырос более чем на восемь процентов, до пяти миллиардов долларов. Страны также активно сотрудничают в области энергетики, медицины, сельском хозяйстве, сказал помощник президента.

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вьетнам

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владимир путин, вьетнам, юрий ушаков