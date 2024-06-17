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Названа сумма, полученная депутатами Рады из бюджета за аренду жилья

Названа сумма, полученная депутатами Рады из бюджета за аренду жилья - 17.06.2024, ПРАЙМ

Названа сумма, полученная депутатами Рады из бюджета за аренду жилья

За последние два с половиной года депутаты Верховной рады получили из государственного бюджета 1,6 миллиона долларов в качестве компенсации за аренду жилья -... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T14:58+0300

2024-06-17T14:58+0300

2024-06-17T15:52+0300

украина

верховная рада

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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. За последние два с половиной года депутаты Верховной рады получили из государственного бюджета 1,6 миллиона долларов в качестве компенсации за аренду жилья - такие данные представила аналитик украинского общественного движения "Честно" София Лазарова. "Суммарно народные избранники в целом взяли 64,5 миллиона гривен (1,6 миллиона долларов) из госбюджета, чтобы компенсировать аренду жилья или съема гостиничного номера", - приводит слова Лазаровой телеканал "Эспрессо".Она уточнила, что за указанный период 160 депутатов воспользовались этим правом, причем наиболее активно им пользовались представители "Слуги народа", получившие более 70% компенсаций. По словам Лазаревой, анализ налоговых деклараций нардепов показал, что среди них имеются и те, кто заявляет о крупных накоплениях в валюте, приобретении новых автомобилей и драгоценностей. "Соответственно, возникает уместный вопрос: актуально ли законодательство о компенсациях, когда во время войны народные избранники декларируют достаточно устойчивое имущественное положение, при этом беря из госбюджета компенсацию за жилье", - подчеркнула она.В прошлом году общественное движение "Честно" заявляло, что декларации об имуществе и доходах за 2022 год в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) подали всего 14% депутатов Рады. За 2023 год данные пока не приводятся.

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украина, верховная рада