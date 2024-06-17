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Эксперт объяснил введение в России минимальной цены для рома

Эксперт объяснил введение в России минимальной цены для рома - 17.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил введение в России минимальной цены для рома

Введение в России минимальной розничной цены (МРЦ) для рома говорит о развитии этой категории, при этом в целом повышение МРЦ на крепкий алкоголь не вызовет... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T14:06+0300

2024-06-17T14:06+0300

2024-06-17T14:06+0300

ром

россия

алкоголь

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Введение в России минимальной розничной цены (МРЦ) для рома говорит о развитии этой категории, при этом в целом повышение МРЦ на крепкий алкоголь не вызовет роста цен на эти напитки, рассказал РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Так, с 1 июля 2024 года минимальная розничная цена коньяка за 0,5 литра вырастет с 517 до 556 рублей, водки - с 281 до 299 рублей, бренди - с 375 до 403 рублей. Также вводится МРЦ для рома - на уровне 403 рублей за 0,5 литра. Соответствующий приказ Минфина был опубликован в пятницу. В апреле, когда министерство предложило повысить минимальные цены на крепкий алкоголь, отмечалось, что при разработке проекта приказа принимались во внимание влияние введенных внешних торговых и финансовых ограничений, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов, учитывался и рост курса доллара к рублю. "На ром впервые вводится минимальная цена - это интересная история. Это говорит о том, что категория в целом развивается и она выделяется в отдельную историю. Раньше, видимо, не затрагивали минимальные цены продукты сахарного тростника", - заявил Ставцев. Эксперт подчеркнул, что обычно МРЦ поднимают с 1 января, однако сейчас в течение полугода действовали еще старые минимальные цены. По его словам, данная мера отразится на стоимости далеко не всего крепкого алкоголя на полках, а сам инструмент минимальных розничных цен сделан для того, чтобы не было демпинга со стороны тех производителей, кто не платит налоги и производит поддельную продукцию. При установленных МРЦ продукция по цене ниже не может оказаться на полке, потому что сам по себе факт такой продажи - это нарушение, которое может привести к закрытию магазина и штрафам. "Это не означает повышение сразу всех цен. Это только те продукты, которые на "нижней полке" стоят. Их эта индексация затронет в первую очередь. Дальше рынок там будет выстраиваться, исходя из востребованности брендов, договоренностей с ритейлерами и прочим", - резюмировал Ставцев.

https://1prime.ru/20230411/840342041.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ром, россия, алкоголь