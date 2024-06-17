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В СБ России представили меры по ускоренному внедрению инноваций в экономику

В СБ России представили меры по ускоренному внедрению инноваций в экономику - 17.06.2024, ПРАЙМ

В СБ России представили меры по ускоренному внедрению инноваций в экономику

Эксперты Совета безопасности РФ предложили дополнительные меры по ускоренному внедрению результатов научных исследований и разработок в экономику России,... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T14:10+0300

2024-06-17T14:10+0300

2024-06-17T14:10+0300

экономика

россия

совбез рф

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Эксперты Совета безопасности РФ предложили дополнительные меры по ускоренному внедрению результатов научных исследований и разработок в экономику России, сообщила пресс-служба аппарата СБ. Научно-методические подходы к формированию полного инновационного цикла в стране с целью достижения технологического суверенитета обсуждались на заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совбезе. "Подчеркнута важность определения перспективных технологий в различных отраслях экономики, способных обеспечить технологическую независимость. Предложены дополнительные меры развития механизмов, обеспечивающих взаимодействие университетов, научных центров, предприятий, органов власти и общественных организаций в целях создания благоприятной инновационной среды и ускоренной интеграции научных исследований и разработок в отечественную экономику", - говорится в сообщении. Отдельное внимание уделено совершенствованию системы подготовки квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров, необходимых для решения задач формирования полных инновационных циклов.

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