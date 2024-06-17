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В СБ России представили меры по ускоренному внедрению инноваций в экономику - 17.06.2024, ПРАЙМ
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В СБ России представили меры по ускоренному внедрению инноваций в экономику
В СБ России представили меры по ускоренному внедрению инноваций в экономику - 17.06.2024, ПРАЙМ
В СБ России представили меры по ускоренному внедрению инноваций в экономику
Эксперты Совета безопасности РФ предложили дополнительные меры по ускоренному внедрению результатов научных исследований и разработок в экономику России,... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T14:10+0300
2024-06-17T14:10+0300
экономика
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Эксперты Совета безопасности РФ предложили дополнительные меры по ускоренному внедрению результатов научных исследований и разработок в экономику России, сообщила пресс-служба аппарата СБ. Научно-методические подходы к формированию полного инновационного цикла в стране с целью достижения технологического суверенитета обсуждались на заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совбезе. "Подчеркнута важность определения перспективных технологий в различных отраслях экономики, способных обеспечить технологическую независимость. Предложены дополнительные меры развития механизмов, обеспечивающих взаимодействие университетов, научных центров, предприятий, органов власти и общественных организаций в целях создания благоприятной инновационной среды и ускоренной интеграции научных исследований и разработок в отечественную экономику", - говорится в сообщении. Отдельное внимание уделено совершенствованию системы подготовки квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров, необходимых для решения задач формирования полных инновационных циклов.
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россия, совбез рф
Экономика, РОССИЯ, Совбез РФ
14:10 17.06.2024
 
В СБ России представили меры по ускоренному внедрению инноваций в экономику

Эксперты СБ РФ представили меры по ускоренному внедрению инноваций в экономику России

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Эксперты Совета безопасности РФ предложили дополнительные меры по ускоренному внедрению результатов научных исследований и разработок в экономику России, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
Научно-методические подходы к формированию полного инновационного цикла в стране с целью достижения технологического суверенитета обсуждались на заседании секции по проблемам экономической и социальной безопасности научного совета при Совбезе.
"Подчеркнута важность определения перспективных технологий в различных отраслях экономики, способных обеспечить технологическую независимость. Предложены дополнительные меры развития механизмов, обеспечивающих взаимодействие университетов, научных центров, предприятий, органов власти и общественных организаций в целях создания благоприятной инновационной среды и ускоренной интеграции научных исследований и разработок в отечественную экономику", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание уделено совершенствованию системы подготовки квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров, необходимых для решения задач формирования полных инновационных циклов.
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