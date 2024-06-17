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"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах

"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах - 17.06.2024, ПРАЙМ

"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах

"Ростех" передал моденрнизированные саперные бронежилеты "Оберег-С" для гуманитарного разминирования в новых регионах, рассказали в пресс-службе госкорпорации. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T08:29+0300

2024-06-17T08:29+0300

2024-06-17T08:29+0300

россия

ростех

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Ростех" передал моденрнизированные саперные бронежилеты "Оберег-С" для гуманитарного разминирования в новых регионах, рассказали в пресс-службе госкорпорации. Отмечается, что эти бронежилеты, в отличие от аналогов, легкие, мобильные и при этом обладают большой площадью защиты от осколков. Амуниция оснащена воротом с регулировкой, поэтому при использовании шлема с забралом не образуется зазоров, что предотвращает попадание осколков в область шеи и лица. Кроме того, бронежилет имеет защиту паха и внутренней стороны бедер, сообщили в госкорпорации.Ранее сообщалось, что холдинг "Росэлектроника" разработал новый одноплатный компьютер МП21 на базе процессора "Эльбрус-2С3". Сообщается, что размеры устройства составляют 95 на 95 миллиметров - в настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа."Ростех" является российской государственной корпорацией, созданной в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

https://1prime.ru/20240613/rostekh-849118047.html

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россия, ростех