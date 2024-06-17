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"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах - 17.06.2024, ПРАЙМ
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"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах
"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах - 17.06.2024, ПРАЙМ
"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах
"Ростех" передал моденрнизированные саперные бронежилеты "Оберег-С" для гуманитарного разминирования в новых регионах, рассказали в пресс-службе госкорпорации. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T08:29+0300
2024-06-17T08:29+0300
россия
ростех
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Ростех" передал моденрнизированные саперные бронежилеты "Оберег-С" для гуманитарного разминирования в новых регионах, рассказали в пресс-службе госкорпорации. Отмечается, что эти бронежилеты, в отличие от аналогов, легкие, мобильные и при этом обладают большой площадью защиты от осколков. Амуниция оснащена воротом с регулировкой, поэтому при использовании шлема с забралом не образуется зазоров, что предотвращает попадание осколков в область шеи и лица. Кроме того, бронежилет имеет защиту паха и внутренней стороны бедер, сообщили в госкорпорации.Ранее сообщалось, что холдинг "Росэлектроника" разработал новый одноплатный компьютер МП21 на базе процессора "Эльбрус-2С3". Сообщается, что размеры устройства составляют 95 на 95 миллиметров - в настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа."Ростех" является российской государственной корпорацией, созданной в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.
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россия, ростех
РОССИЯ, Ростех
08:29 17.06.2024
 
"Ростех" поставил саперные бронежилеты для разминирования в новых регионах

"Ростех" поставил бронежилеты "Оберег-С" для разминирования в новых регионах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРостех эмблема
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. "Ростех" передал моденрнизированные саперные бронежилеты "Оберег-С" для гуманитарного разминирования в новых регионах, рассказали в пресс-службе госкорпорации.
Отмечается, что эти бронежилеты, в отличие от аналогов, легкие, мобильные и при этом обладают большой площадью защиты от осколков. Амуниция оснащена воротом с регулировкой, поэтому при использовании шлема с забралом не образуется зазоров, что предотвращает попадание осколков в область шеи и лица.
Кроме того, бронежилет имеет защиту паха и внутренней стороны бедер, сообщили в госкорпорации.
Ранее сообщалось, что холдинг "Росэлектроника" разработал новый одноплатный компьютер МП21 на базе процессора "Эльбрус-2С3". Сообщается, что размеры устройства составляют 95 на 95 миллиметров - в настоящее время это самое миниатюрное решение на базе процессора данного типа.
"Ростех" является российской государственной корпорацией, созданной в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.
ПМЭФ-2022. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
"Ростех" разработал миниатюрный компьютер на базе отечественного процессора
13 июня, 09:18
 
РОССИЯРостех
 
 
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