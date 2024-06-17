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Потерял корону: Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы

Потерял корону: Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы - 17.06.2024, ПРАЙМ

Потерял корону: Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы

Британская фондовая биржа перешла на шестое место в мире по рыночной капитализации, опередив французскую биржу, пишет агентство Bloomberg. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T15:53+0300

2024-06-17T15:53+0300

2024-06-17T16:26+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Британская фондовая биржа перешла на шестое место в мире по рыночной капитализации, опередив французскую биржу, пишет агентство Bloomberg."Политические потрясения во Франции привели к тому, что Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы Лондону", — говорится в материале.Отмечается, что на прошлой неделе рыночная стоимость французских акций снизилась на 258 млрд долларов из-за неожиданного заявления президента Франции о досрочных выборах в стране. Теперь общая рыночная капитализация французских акций составляет около 3,13 трлн долларов, в то время как для Великобритании эта цифра составляет 3,18 трлн долларов.Главный французский индекс CAC 40 утратил все свои позиции за 2024 год после достижения рекордного максимума месяц назад, заметили в агентстве.Ко всему прочему, в результате снижения курса акций французских банков, таких как Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole, а также операторов платных дорог Vinci и Eiffage, возникли опасения, что магистрали могут быть национализированы в случае потери власти партией Макрона.Неопределенность политической и финансовой ситуации в Франции вызывает сомнения среди рыночных стратегов и предостерегает от инвестиций в французские акции, заключили в агентстве.

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франция, великобритания, рынки