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Потерял корону: Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы - 17.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240617/rynok-849243256.html
Потерял корону: Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы
Потерял корону: Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы - 17.06.2024, ПРАЙМ
Потерял корону: Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы
Британская фондовая биржа перешла на шестое место в мире по рыночной капитализации, опередив французскую биржу, пишет агентство Bloomberg. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T15:53+0300
2024-06-17T16:26+0300
экономика
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Британская фондовая биржа перешла на шестое место в мире по рыночной капитализации, опередив французскую биржу, пишет агентство Bloomberg."Политические потрясения во Франции привели к тому, что Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы Лондону", — говорится в материале.Отмечается, что на прошлой неделе рыночная стоимость французских акций снизилась на 258 млрд долларов из-за неожиданного заявления президента Франции о досрочных выборах в стране. Теперь общая рыночная капитализация французских акций составляет около 3,13 трлн долларов, в то время как для Великобритании эта цифра составляет 3,18 трлн долларов.Главный французский индекс CAC 40 утратил все свои позиции за 2024 год после достижения рекордного максимума месяц назад, заметили в агентстве.Ко всему прочему, в результате снижения курса акций французских банков, таких как Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole, а также операторов платных дорог Vinci и Eiffage, возникли опасения, что магистрали могут быть национализированы в случае потери власти партией Макрона.Неопределенность политической и финансовой ситуации в Франции вызывает сомнения среди рыночных стратегов и предостерегает от инвестиций в французские акции, заключили в агентстве.
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франция, великобритания, рынки
Экономика, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Рынки
15:53 17.06.2024 (обновлено: 16:26 17.06.2024)
 
Потерял корону: Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы

Bloomberg: Франция вернула Лондону титул крупнейшего фондового рынка Европы

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Британская фондовая биржа перешла на шестое место в мире по рыночной капитализации, опередив французскую биржу, пишет агентство Bloomberg.
"Политические потрясения во Франции привели к тому, что Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы Лондону", — говорится в материале.
Отмечается, что на прошлой неделе рыночная стоимость французских акций снизилась на 258 млрд долларов из-за неожиданного заявления президента Франции о досрочных выборах в стране. Теперь общая рыночная капитализация французских акций составляет около 3,13 трлн долларов, в то время как для Великобритании эта цифра составляет 3,18 трлн долларов.
Главный французский индекс CAC 40 утратил все свои позиции за 2024 год после достижения рекордного максимума месяц назад, заметили в агентстве.
Ко всему прочему, в результате снижения курса акций французских банков, таких как Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole, а также операторов платных дорог Vinci и Eiffage, возникли опасения, что магистрали могут быть национализированы в случае потери власти партией Макрона.
Неопределенность политической и финансовой ситуации в Франции вызывает сомнения среди рыночных стратегов и предостерегает от инвестиций в французские акции, заключили в агентстве.
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