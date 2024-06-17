https://1prime.ru/20240617/rynok-849243256.html
Потерял корону: Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы
Потерял корону: Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы - 17.06.2024, ПРАЙМ
Потерял корону: Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы
Британская фондовая биржа перешла на шестое место в мире по рыночной капитализации, опередив французскую биржу, пишет агентство Bloomberg. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T15:53+0300
2024-06-17T15:53+0300
2024-06-17T16:26+0300
экономика
франция
великобритания
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/83896/52/838965295_0:105:3001:1793_1920x0_80_0_0_d5c2b3691ea46475983e221c0a39da83.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Британская фондовая биржа перешла на шестое место в мире по рыночной капитализации, опередив французскую биржу, пишет агентство Bloomberg."Политические потрясения во Франции привели к тому, что Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы Лондону", — говорится в материале.Отмечается, что на прошлой неделе рыночная стоимость французских акций снизилась на 258 млрд долларов из-за неожиданного заявления президента Франции о досрочных выборах в стране. Теперь общая рыночная капитализация французских акций составляет около 3,13 трлн долларов, в то время как для Великобритании эта цифра составляет 3,18 трлн долларов.Главный французский индекс CAC 40 утратил все свои позиции за 2024 год после достижения рекордного максимума месяц назад, заметили в агентстве.Ко всему прочему, в результате снижения курса акций французских банков, таких как Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole, а также операторов платных дорог Vinci и Eiffage, возникли опасения, что магистрали могут быть национализированы в случае потери власти партией Макрона.Неопределенность политической и финансовой ситуации в Франции вызывает сомнения среди рыночных стратегов и предостерегает от инвестиций в французские акции, заключили в агентстве.
https://1prime.ru/20240615/frantsiya-849209233.html
франция
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83896/52/838965295_234:0:2765:1898_1920x0_80_0_0_95d076b895a63e9f51236e5c3e1c2f47.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, великобритания, рынки
Экономика, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Рынки
Потерял корону: Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы
Bloomberg: Франция вернула Лондону титул крупнейшего фондового рынка Европы
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Британская фондовая биржа перешла на шестое место в мире по рыночной капитализации, опередив французскую биржу, пишет
агентство Bloomberg.
"Политические потрясения во Франции привели к тому, что Париж уступил титул крупнейшего фондового рынка Европы Лондону", — говорится в материале.
Отмечается, что на прошлой неделе рыночная стоимость французских акций снизилась на 258 млрд долларов из-за неожиданного заявления президента Франции о досрочных выборах в стране. Теперь общая рыночная капитализация французских акций составляет около 3,13 трлн долларов, в то время как для Великобритании эта цифра составляет 3,18 трлн долларов.
Главный французский индекс CAC 40 утратил все свои позиции за 2024 год после достижения рекордного максимума месяц назад, заметили в агентстве.
Ко всему прочему, в результате снижения курса акций французских банков, таких как Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole, а также операторов платных дорог Vinci и Eiffage, возникли опасения, что магистрали могут быть национализированы в случае потери власти партией Макрона.
Неопределенность политической и финансовой ситуации в Франции вызывает сомнения среди рыночных стратегов и предостерегает от инвестиций в французские акции, заключили в агентстве.
Кризис во Франции опаснее для ЕС, чем Brexit, пишет СМИ