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Пропагандистская кампания Украины не сработала: без России мира не будет

Пропагандистская кампания Украины не сработала: без России мира не будет - 17.06.2024, ПРАЙМ

Пропагандистская кампания Украины не сработала: без России мира не будет

На саммите мира в Швейцаии даже "союзники" Украины не проявили особого интереса к этой конференции, передает издание Bloomberg. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T11:30+0300

2024-06-17T11:30+0300

2024-06-17T11:50+0300

политика

украина

швейцария

саммит

конференция по украине

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. На саммите мира в Швейцаии даже "союзники" Украины не проявили особого интереса к этой конференции, передает издание Bloomberg."Швейцарский саммит украинского президента, на котором тот собрал более 100 стран и организаций, потерпел неудачу — расширить международную поддержку Киеву не удалось. Индия, Бразилия и ЮАР, прислали своих делегатов, но отказались подписывать итоговую декларацию", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, вопреки попыткам Киева перетянуть на свою сторону государства глобального Юга. Это говорит о том, что Москва вовсе не находится в изоляции, а Киев все еще рассчитывает на помощь Запада.Кроме того, саммит мира в Швейцарии привлек гораздо меньше внимания со стороны союзников, в том числе из-за беспорядков в их собственных странах. Так, вице-президент США Камала Харрис поехала вместо Байдена, но уехала после первого дня. Глава Французской Республики Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц также досрочно покинули саммит. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибыла на саммит только рано утром в воскресенье.Российская делегация не принимала участия в саммите мира в Бюргенштоке, но признала возможность присутствовать на следующей встрече. Президент России Владимир Путин отметил, что без Москвы невозможно достичь мирного решения по Украине и гарантировать глобальную и европейскую безопасность.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240617/trebovaniya-849228033.html

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