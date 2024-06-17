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Пропагандистская кампания Украины не сработала: без России мира не будет - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Пропагандистская кампания Украины не сработала: без России мира не будет
Пропагандистская кампания Украины не сработала: без России мира не будет - 17.06.2024, ПРАЙМ
Пропагандистская кампания Украины не сработала: без России мира не будет
На саммите мира в Швейцаии даже "союзники" Украины не проявили особого интереса к этой конференции, передает издание Bloomberg. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T11:30+0300
2024-06-17T11:50+0300
политика
украина
швейцария
саммит
конференция по украине
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. На саммите мира в Швейцаии даже "союзники" Украины не проявили особого интереса к этой конференции, передает издание Bloomberg."Швейцарский саммит украинского президента, на котором тот собрал более 100 стран и организаций, потерпел неудачу — расширить международную поддержку Киеву не удалось. Индия, Бразилия и ЮАР, прислали своих делегатов, но отказались подписывать итоговую декларацию", — говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, вопреки попыткам Киева перетянуть на свою сторону государства глобального Юга. Это говорит о том, что Москва вовсе не находится в изоляции, а Киев все еще рассчитывает на помощь Запада.Кроме того, саммит мира в Швейцарии привлек гораздо меньше внимания со стороны союзников, в том числе из-за беспорядков в их собственных странах. Так, вице-президент США Камала Харрис поехала вместо Байдена, но уехала после первого дня. Глава Французской Республики Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц также досрочно покинули саммит. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибыла на саммит только рано утром в воскресенье.Российская делегация не принимала участия в саммите мира в Бюргенштоке, но признала возможность присутствовать на следующей встрече. Президент России Владимир Путин отметил, что без Москвы невозможно достичь мирного решения по Украине и гарантировать глобальную и европейскую безопасность.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, швейцария, саммит, конференция по украине
Политика, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ, саммит, конференция по Украине
11:30 17.06.2024 (обновлено: 11:50 17.06.2024)
 
Пропагандистская кампания Украины не сработала: без России мира не будет

Bloomberg: конференции в Швейцарии даже союзники Украины уделили мало внимания

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. На саммите мира в Швейцаии даже "союзники" Украины не проявили особого интереса к этой конференции, передает издание Bloomberg.
"Швейцарский саммит украинского президента, на котором тот собрал более 100 стран и организаций, потерпел неудачу — расширить международную поддержку Киеву не удалось. Индия, Бразилия и ЮАР, прислали своих делегатов, но отказались подписывать итоговую декларацию", — говорится в публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Согласно изданию, вопреки попыткам Киева перетянуть на свою сторону государства глобального Юга. Это говорит о том, что Москва вовсе не находится в изоляции, а Киев все еще рассчитывает на помощь Запада.
Кроме того, саммит мира в Швейцарии привлек гораздо меньше внимания со стороны союзников, в том числе из-за беспорядков в их собственных странах. Так, вице-президент США Камала Харрис поехала вместо Байдена, но уехала после первого дня. Глава Французской Республики Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц также досрочно покинули саммит. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибыла на саммит только рано утром в воскресенье.
Российская делегация не принимала участия в саммите мира в Бюргенштоке, но признала возможность присутствовать на следующей встрече. Президент России Владимир Путин отметил, что без Москвы невозможно достичь мирного решения по Украине и гарантировать глобальную и европейскую безопасность.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаг США
В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России
10:57
 
ПолитикаУКРАИНАШВЕЙЦАРИЯсаммитконференция по Украине
 
 
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