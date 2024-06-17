Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Цирк и показуха". В Индии разнесли в пух и прах "саммит мира" в Швейцарии - 17.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240617/sammit-849242667.html
"Цирк и показуха". В Индии разнесли в пух и прах "саммит мира" в Швейцарии
"Цирк и показуха". В Индии разнесли в пух и прах "саммит мира" в Швейцарии - 17.06.2024, ПРАЙМ
"Цирк и показуха". В Индии разнесли в пух и прах "саммит мира" в Швейцарии
Отказ Индии подписать итоговое коммюнике "саммита мира" в Швейцарии понравился читателям издания Times Of India. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T15:25+0300
2024-06-17T15:54+0300
политика
швейцария
саммит
конференция по украине
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Отказ Индии подписать итоговое коммюнике "саммита мира" в Швейцарии понравился читателям издания Times Of India."Индия показала, что у нее есть хребет: не стала слушать хозяев из США и поддержала Китай. Молодцы! Мирная конференция без участия России — цирк и показуха", — заметил один из читателей.Кроме того, пользователи отметили, что таким образом Индия подчеркнула, что стремление к миру невозможно, если не учитываются интересы обеих сторон. Кроме того, саммит не помог Украине получить желаемую поддержку со стороны Глобального Юга.Российская делегация не принимала участия в саммите мира в Бюргенштоке, но признала возможность присутствовать на следующей встрече. Президент России Владимир Путин отметил, что без Москвы невозможно достичь мирного решения по Украине и гарантировать глобальную и европейскую безопасность.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240617/peskov-849235335.html
швейцария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_22:0:4670:3486_1920x0_80_0_0_47626c3d188b03b60189263f4b120e9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
швейцария, саммит, конференция по украине
Политика, ШВЕЙЦАРИЯ, саммит, конференция по Украине
15:25 17.06.2024 (обновлено: 15:54 17.06.2024)
 
"Цирк и показуха". В Индии разнесли в пух и прах "саммит мира" в Швейцарии

Times of India: Индия не подписала итоговое коммюнике по Украине

© fotolia.com / Mikael Lever "Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© fotolia.com / Mikael Lever
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Отказ Индии подписать итоговое коммюнике "саммита мира" в Швейцарии понравился читателям издания Times Of India.
"Индия показала, что у нее есть хребет: не стала слушать хозяев из США и поддержала Китай. Молодцы! Мирная конференция без участия России — цирк и показуха", — заметил один из читателей.
Кроме того, пользователи отметили, что таким образом Индия подчеркнула, что стремление к миру невозможно, если не учитываются интересы обеих сторон. Кроме того, саммит не помог Украине получить желаемую поддержку со стороны Глобального Юга.
Российская делегация не принимала участия в саммите мира в Бюргенштоке, но признала возможность присутствовать на следующей встрече. Президент России Владимир Путин отметил, что без Москвы невозможно достичь мирного решения по Украине и гарантировать глобальную и европейскую безопасность.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
РФ примет во внимание позиции стран на саммите по Украине, заявил Песков
12:34
 
ПолитикаШВЕЙЦАРИЯсаммитконференция по Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала