https://1prime.ru/20240617/sammit-849242667.html

"Цирк и показуха". В Индии разнесли в пух и прах "саммит мира" в Швейцарии

"Цирк и показуха". В Индии разнесли в пух и прах "саммит мира" в Швейцарии - 17.06.2024, ПРАЙМ

"Цирк и показуха". В Индии разнесли в пух и прах "саммит мира" в Швейцарии

Отказ Индии подписать итоговое коммюнике "саммита мира" в Швейцарии понравился читателям издания Times Of India. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T15:25+0300

2024-06-17T15:25+0300

2024-06-17T15:54+0300

политика

швейцария

саммит

конференция по украине

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Отказ Индии подписать итоговое коммюнике "саммита мира" в Швейцарии понравился читателям издания Times Of India."Индия показала, что у нее есть хребет: не стала слушать хозяев из США и поддержала Китай. Молодцы! Мирная конференция без участия России — цирк и показуха", — заметил один из читателей.Кроме того, пользователи отметили, что таким образом Индия подчеркнула, что стремление к миру невозможно, если не учитываются интересы обеих сторон. Кроме того, саммит не помог Украине получить желаемую поддержку со стороны Глобального Юга.Российская делегация не принимала участия в саммите мира в Бюргенштоке, но признала возможность присутствовать на следующей встрече. Президент России Владимир Путин отметил, что без Москвы невозможно достичь мирного решения по Украине и гарантировать глобальную и европейскую безопасность.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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швейцария, саммит, конференция по украине