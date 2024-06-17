https://1prime.ru/20240617/sanktsii-849231484.html

Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, сообщил Медведев

Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, сообщил Медведев - 17.06.2024, ПРАЙМ

Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, сообщил Медведев

Москва подсчитает полученный от санкций ущерб, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T11:40+0300

2024-06-17T11:40+0300

2024-06-17T11:50+0300

политика

россия

дмитрий медведев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/11/849230604_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_ec42936c6ab66346ce0d573439cfc13b.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Москва подсчитает полученный от санкций ущерб, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.По словам политика, в ходе подсчета Россия обнаружит значительное число государств, которые также пострадали от рестрикций, принятых в обход Совета Безопасности ООН."И мы такие санкции тоже смотрим, смотрим на ущерб и собираемся его подсчитывать, чтобы в определенной ситуации предъявить странам, которые вводили в отношении России санкции, понесенные нами убытки", — отметил он.Медведев подчекнул, что санкции Запада были ответом на укрепление суверенитета и экономики России, а также на ее возвращение на мировую арену. Он заметил, что все ограничения, связанные с Россией, являются следствием этого укрепления и неизбежным результатом.

https://1prime.ru/20240614/sanktsii-849196466.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий медведев