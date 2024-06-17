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Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, сообщил Медведев - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, сообщил Медведев
Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, сообщил Медведев - 17.06.2024, ПРАЙМ
Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, сообщил Медведев
Москва подсчитает полученный от санкций ущерб, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T11:40+0300
2024-06-17T11:50+0300
политика
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Москва подсчитает полученный от санкций ущерб, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.По словам политика, в ходе подсчета Россия обнаружит значительное число государств, которые также пострадали от рестрикций, принятых в обход Совета Безопасности ООН."И мы такие санкции тоже смотрим, смотрим на ущерб и собираемся его подсчитывать, чтобы в определенной ситуации предъявить странам, которые вводили в отношении России санкции, понесенные нами убытки", — отметил он.Медведев подчекнул, что санкции Запада были ответом на укрепление суверенитета и экономики России, а также на ее возвращение на мировую арену. Он заметил, что все ограничения, связанные с Россией, являются следствием этого укрепления и неизбежным результатом.
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россия, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев
11:40 17.06.2024 (обновлено: 11:50 17.06.2024)
 
Россия подсчитает полученный от санкций ущерб, сообщил Медведев

Медведев: Россия собирается подсчитать полученный от санкций ущерб

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкРабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ
Рабочая поездка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Дальневосточнй федеральный округ - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Москва подсчитает полученный от санкций ущерб, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По словам политика, в ходе подсчета Россия обнаружит значительное число государств, которые также пострадали от рестрикций, принятых в обход Совета Безопасности ООН.
"И мы такие санкции тоже смотрим, смотрим на ущерб и собираемся его подсчитывать, чтобы в определенной ситуации предъявить странам, которые вводили в отношении России санкции, понесенные нами убытки", — отметил он.
Медведев подчекнул, что санкции Запада были ответом на укрепление суверенитета и экономики России, а также на ее возвращение на мировую арену. Он заметил, что все ограничения, связанные с Россией, являются следствием этого укрепления и неизбежным результатом.
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ПолитикаРОССИЯДмитрий Медведев
 
 
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