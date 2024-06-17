https://1prime.ru/20240617/sanktsii-849242275.html

Германия решила "дать заднюю". Такие санкции против России ее не устраивают

Германия решила "дать заднюю". Такие санкции против России ее не устраивают - 17.06.2024, ПРАЙМ

Германия решила "дать заднюю". Такие санкции против России ее не устраивают

Берлин заблокировал новый пакет санкций против Москвы, который предусматривает меры в отношении российского СПГ, сообщает сербское издание "Политика". | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T15:10+0300

2024-06-17T15:10+0300

2024-06-17T15:53+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Берлин заблокировал новый пакет санкций против Москвы, который предусматривает меры в отношении российского СПГ, сообщает сербское издание "Политика"."Германия решила "дать заднюю". Правительство в Берлине заблокировало (временно?) 14-й пакет санкций Европейского Союза против Москвы, целью которого было ужесточить контроль над несоблюдением ограничительных мер", — сказано в публикации.Пакет охватывает банковские операции, торговлю товарами двойного назначения и экспорт российского СПГ. Возникает вопрос, связано ли это решение Бундестага с недовольством избирателей политикой Брюсселя и стран Европы, и насколько оно связано с выборами в Европарламенте, заметил автор материала.До начала спецоперации на Украине Германия являлась одним из крупнейших покупателей российского газа. Однако после того, как газопровод "Северный поток" был взорван, возник переломный момент."Речь идет, в первую очередь, о необходимости поддерживать нормальные отношения с Москвой, не по идеологическим или каким-то иным побуждениям, а по одной простой причине — ради самосохранения", — заметили в издании.Запрет на использование европейских терминалов для перепродажи российского СПГ оказывает значительное влияние на логистическую цепочку. Россия теперь ориентируется на доступные ей рынки, включая азиатские, и стремится конкурировать с американскими производителями, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240615/germaniya-849207279.html

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