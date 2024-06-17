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Корпоративные клиенты "Сбера" смогут размещать средства в РЕПО онлайн
Корпоративные клиенты "Сбера" смогут размещать средства в РЕПО онлайн - 17.06.2024, ПРАЙМ
Корпоративные клиенты "Сбера" смогут размещать средства в РЕПО онлайн
Сбербанк предоставил корпоративным клиентам, имеющим брокерский счет, возможность размещать под проценты свободные денежные средства в рамках операций РЕПО... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:25+0300
2024-06-17T12:25+0300
2024-06-17T12:25+0300
сбербанк
репо
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Сбербанк предоставил корпоративным клиентам, имеющим брокерский счет, возможность размещать под проценты свободные денежные средства в рамках операций РЕПО онлайн в системе интернет-банкинга, следует из сообщения банка. "Сбер предоставил корпоративным клиентам дополнительную удобную возможность размещения свободных денежных средств онлайн в системе интернет-банкинга СберБизнес. Юридические лица, у которых открыт брокерский счет, теперь могут проводить сделки обратного РЕПО буквально в несколько кликов. ... Это расширяет диапазон доступных бизнесу финансовых инструментов и помогает управлять ликвидностью онлайн", - говорится в сообщении. "В интернет-банке появилась возможность оперативного размещения денежных средств в РЕПО без посещения офиса и звонков в банк. В дальнейшем мы планируем сделать доступным онлайн-управление среднесрочной и долгосрочной ликвидностью через покупку облигаций и БПИФов", - комментирует директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля, его слова приводятся в сообщении. Сделка обратного РЕПО позволяет владельцу брокерского счета разместить временно свободные средства на срок от 1 до 90 дней и получить процентный доход. В первой части сделки компания перечисляет банку деньги и получает от него в качестве обеспечения ценные бумаги. По истечении выбранного компанией срока на брокерский счет перечисляются денежные средства с процентами, а она возвращает полученные ранее бумаги. При совершении сделок РЕПО компания платит брокерскую и депозитарную комиссии.
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сбербанк, репо
Корпоративные клиенты "Сбера" смогут размещать средства в РЕПО онлайн
Сбербанк предоставил корпоративным клиентам возможность онлайн-размещения средств в РЕПО
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Сбербанк предоставил корпоративным клиентам, имеющим брокерский счет, возможность размещать под проценты свободные денежные средства в рамках операций РЕПО онлайн в системе интернет-банкинга, следует из сообщения банка.
"Сбер предоставил корпоративным клиентам дополнительную удобную возможность размещения свободных денежных средств онлайн в системе интернет-банкинга СберБизнес. Юридические лица, у которых открыт брокерский счет, теперь могут проводить сделки обратного РЕПО буквально в несколько кликов. ... Это расширяет диапазон доступных бизнесу финансовых инструментов и помогает управлять ликвидностью онлайн", - говорится в сообщении.
"В интернет-банке появилась возможность оперативного размещения денежных средств в РЕПО без посещения офиса и звонков в банк. В дальнейшем мы планируем сделать доступным онлайн-управление среднесрочной и долгосрочной ликвидностью через покупку облигаций и БПИФов", - комментирует директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля, его слова приводятся в сообщении.
Сделка обратного РЕПО позволяет владельцу брокерского счета разместить временно свободные средства на срок от 1 до 90 дней и получить процентный доход. В первой части сделки компания перечисляет банку деньги и получает от него в качестве обеспечения ценные бумаги. По истечении выбранного компанией срока на брокерский счет перечисляются денежные средства с процентами, а она возвращает полученные ранее бумаги. При совершении сделок РЕПО компания платит брокерскую и депозитарную комиссии.
"Сбер" добавил еще один способ входа в веб-версию "Сбербанка Онлайн"