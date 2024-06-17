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Швейцарский дипломат: между "мирной" конференцией и миром нет никакой связи
Швейцарский дипломат: между "мирной" конференцией и миром нет никакой связи - 17.06.2024, ПРАЙМ
Швейцарский дипломат: между "мирной" конференцией и миром нет никакой связи
Между "мирной конференций" в Бюргенштоке и миром на Украине нет никакой связи. Таким мнением поделился швейцарский дипломат Жорж Мартен в беседе с изданием... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:57+0300
2024-06-17T12:57+0300
2024-06-17T12:57+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Между "мирной конференций" в Бюргенштоке и миром на Украине нет никакой связи. Таким мнением поделился швейцарский дипломат Жорж Мартен в беседе с изданием Blick."Вопреки официальному названию, о "мирной конференции" не могло быть и речи. Максимум, что было, – это "конференция по украинской формуле мира", — отметил собеседник издания.Мартен подчеркнул, что Швейцария надеялась, что ее репутация поможет убедить страны БРИКС поддержать Украину. Кроме того, посредник в конфликте должен находиться в постоянном контакте с обеими сторонами.Такой подход позволяет ему в режиме реального времени отслеживать развитие ситуации, находить точки согласия.Когда стороны конфликта устают или понимают, что в их интересах прекратить борьбу, появляется возможность сопровождать их в данном переломном моменте. Нейтральная Швейцария могла бы выполнять эту роль, однако последние события и отсутствие ясности во внешней политике оставили ее под угрозой.Для восстановления нейтралитета необходима поддержка народа и кантонов на референдуме. В противном случае, Швейцарии остается вступить в НАТО, заключил дипломат.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, УКРАИНА, ШВЕЙЦАРИЯ
Швейцарский дипломат: между "мирной" конференцией и миром нет никакой связи
Дипломат Мартен: Бюргеншток является частью процесса, обратного мирному
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Между "мирной конференций" в Бюргенштоке и миром на Украине нет никакой связи. Таким мнением поделился
швейцарский дипломат Жорж Мартен в беседе с изданием Blick.
"Вопреки официальному названию, о "мирной конференции" не могло быть и речи. Максимум, что было, – это "конференция по украинской формуле мира", — отметил собеседник издания.
Мартен подчеркнул, что Швейцария надеялась, что ее репутация поможет убедить страны БРИКС поддержать Украину. Кроме того, посредник в конфликте должен находиться в постоянном контакте с обеими сторонами.Такой подход позволяет ему в режиме реального времени отслеживать развитие ситуации, находить точки согласия.
Когда стороны конфликта устают или понимают, что в их интересах прекратить борьбу, появляется возможность сопровождать их в данном переломном моменте. Нейтральная Швейцария могла бы выполнять эту роль, однако последние события и отсутствие ясности во внешней политике оставили ее под угрозой.
Для восстановления нейтралитета необходима поддержка народа и кантонов на референдуме. В противном случае, Швейцарии остается вступить в НАТО, заключил дипломат.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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