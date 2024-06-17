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Говорить о членстве Украины в НАТО преждевременно, считают в Словакии

Говорить о членстве Украины в НАТО преждевременно, считают в Словакии - 17.06.2024, ПРАЙМ

Говорить о членстве Украины в НАТО преждевременно, считают в Словакии

Разговоры о членстве Украины в НАТО обостряют ситуацию, они преждевременны. Об этом заявил в интервью телеканалу Markiza президент Словакии Петер Пеллегрини. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T17:47+0300

2024-06-17T17:47+0300

2024-06-17T17:47+0300

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БРАТИСЛАВА, 17 июн - ПРАЙМ. Разговоры о членстве Украины в НАТО обостряют ситуацию, они преждевременны. Об этом заявил в интервью телеканалу Markiza президент Словакии Петер Пеллегрини.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что принятие Украины в альянс приведет к Третьей мировой войне."Вероятно, я буду говорить (на саммите НАТО в Вашингтоне - ред.)…о том, что сегодня вести принципиальные разговоры о будущем членстве Украины в НАТО очень преждевременно и, думаю, что это еще больше обостряет напряженную ситуацию", - сказал он.Владимир Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.В марте 2024 года глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но идет обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".

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нато, украина, словакия