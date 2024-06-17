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ICAN сообщила об увеличении расходов США на ядерное оружие
ICAN сообщила об увеличении расходов США на ядерное оружие - 17.06.2024, ПРАЙМ
ICAN сообщила об увеличении расходов США на ядерное оружие
США в 2023 году наращивали расходы на ядерное оружие самыми высокими темпами среди обладающих им девяти мировых держав, сообщила Международная кампания за... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T14:15+0300
2024-06-17T14:15+0300
2024-06-17T14:19+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. США в 2023 году наращивали расходы на ядерное оружие самыми высокими темпами среди обладающих им девяти мировых держав, сообщила Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). В докладе отмечается, что в 2023 году все страны "девятки" увеличили расходы на ядерное оружие, но наибольшее увеличение расходов – почти на 18% - произошло в США, которые потратили 51,5 миллиарда долларов – больше, чем все остальные ядерные державы вместе взятые. На втором месте по расходам на ядерное орудие Китай с 11,9 миллиарда долларов. Россия таких данных не раскрывала, но составители доклада утверждают, что она занимает третье место с затратами в размере 8,3 миллиарда. Объем новых контрактов на поставку ядерного оружия в 2023 году в мире составил не менее 7,9 миллиарда долларов, сообщает организация. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.
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сша, ядерное оружие, расходы
Вооружения, США, ядерное оружие, расходы
ICAN сообщила об увеличении расходов США на ядерное оружие
Доклад ICAN: США увеличили расходы на ядерное оружие на 18 процентов
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. США в 2023 году наращивали расходы на ядерное оружие самыми высокими темпами среди обладающих им девяти мировых держав, сообщила Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).
В докладе отмечается, что в 2023 году все страны "девятки" увеличили расходы на ядерное оружие, но наибольшее увеличение расходов – почти на 18% - произошло в США, которые потратили 51,5 миллиарда долларов – больше, чем все остальные ядерные державы вместе взятые.
На втором месте по расходам на ядерное орудие Китай с 11,9 миллиарда долларов. Россия таких данных не раскрывала, но составители доклада утверждают, что она занимает третье место с затратами в размере 8,3 миллиарда.
Объем новых контрактов на поставку ядерного оружия в 2023 году в мире составил не менее 7,9 миллиарда долларов, сообщает организация.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) - международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.
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