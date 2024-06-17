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В Госдуму вносят проект о бесплатном проезде для студентов

В Госдуму вносят проект о бесплатном проезде для студентов - 17.06.2024, ПРАЙМ

В Госдуму вносят проект о бесплатном проезде для студентов

В Государственную Думу вносят законопроект, предполагающий сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T06:34+0300

2024-06-17T06:34+0300

2024-06-17T06:34+0300

россия

лдпр

госдума

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. В Государственную Думу вносят законопроект, предполагающий сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения.Инициаторами проекта выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом СлуцкимТак, отмечается, что предлагается внести поправки в статью 40 закона "Об образовании в Российской Федерации". "Обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси)", - сказано в проекте федерального закона. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, принятие подобного закона помогут студентам иметь равные условия для проезда на общественном транспорте, то есть равные условия для получения ими образования.В этой связи Слуцкий отметил, что студенты получают маленькую стипендию, которой практически хватает только на сам проезд.

https://1prime.ru/20240606/ege-848897039.html

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россия, лдпр, госдума