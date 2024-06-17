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Московский налоговик попала под домашний арест за 24 взятки

Московский налоговик попала под домашний арест за 24 взятки - 17.06.2024, ПРАЙМ

Московский налоговик попала под домашний арест за 24 взятки

В Москве посадили под домашний арест главного инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков столичной ИФНС России №9 Дарью Ситарову, рассказали... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T12:57+0300

2024-06-17T12:57+0300

2024-06-17T12:58+0300

россия

басманный суд

коррупция

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. В Москве посадили под домашний арест главного инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков столичной ИФНС России №9 Дарью Ситарову, рассказали агентству РИА Новости в Басманном суде.Отмечается, что Ситарова несет ответственность в 24 эпизодах получения взяток. По данным следствия, женщине предъявлено обвинение в 15 эпизодах получения взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и девяти эпизодах аналогичного преступления, совершенного в крупном размере.Сообщается, что Ситарова полностью признала свою вину. В конфе марта текущего года инспектору была избрана мера наказания, 17 июня суд рассмотрит вопрос о продлении срока задержания.

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россия, басманный суд, коррупция