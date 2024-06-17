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Бизнесмен Алишер Усманов подал иск против банка UBS Europe SE - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Бизнесмен Алишер Усманов подал иск против банка UBS Europe SE
Бизнесмен Алишер Усманов подал иск против банка UBS Europe SE - 17.06.2024, ПРАЙМ
Бизнесмен Алишер Усманов подал иск против банка UBS Europe SE
Российский бизнесмен Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии - банку предъявляется претензия, что... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T16:23+0300
2024-06-17T16:23+0300
алишер усманов
германия
суд
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Российский бизнесмен Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии - банку предъявляется претензия, что серия необоснованных уведомлений банка о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова, послужила поводом для начала политически мотивированных расследований против него, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена. "Суть претензий заключается в том, что в период между 2018 и 2022 годами банк направил более десятка абсурдных и необоснованных, если не заведомо ложных уведомлений о якобы подозрительных операциях Усманова в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ (например, уведомления-предположения об "отмывании денежных средств" при снятии наличных, арендных платежах и т.п.)", - отметили в пресс-службе Усманова. Уведомления были направлены в отсутствие у банка фактов, указывающих на то, что источником происхождения активов клиента является какое-либо преступное деяние. Вопреки нормам договора банковского обслуживания и банковской тайны, UBS нарушил конфиденциальность данных о клиенте, распространил недостоверные утверждения о нем, а также грубо нарушил общие права личности, указали авторы иска. "Нарушения договора со стороны банка привели к финансовым убыткам и колоссальному ущербу для репутации Усманова как всемирно известного мецената и в прошлом бизнесмена с безупречным именем", - подчеркнул представитель бизнесмена. По его словам, кроме того, в 2022 году уведомления UBS послужили поводом для возбуждения в Германии в отношении Усманова незаконных расследований, в ходе которых были проведены масштабные обыски по всей Германии, в том числе на объектах недвижимости в Баварии и яхте Dilbar, которые следствие ошибочно приписывает Усманову. Эти расследования и обыски в свою очередь были подробно освещены в СМИ и используются в том числе для целей продления санкций ЕС против Усманова. "Таким образом значение дела Усманова против UBS выходит далеко за пределы рядового нарушения договора о банковском обслуживании и банковской тайны. По сути, UBS выступил подстрекателем и соучастником незаконного уголовного преследования невиновного лица, а также спровоцировал санкционирование своего клиента", - добавили в пресс-службе . При этом ранее банк прикладывал существенные усилия для привлечения Усманова в качестве клиента и от имени высшего руководства выражал свою "гордость и благодарность" за оказанное UBS доверие. Банком была проведена тщательная и обстоятельная проверка личности Усманова, его коммерческой деятельности и происхождения его активов, которая заняла почти полгода. Результат проверки показал отсутствие "доказательств или информации об обвинениях, которые бы указывали на совершение противоправных действий", указал представитель Усманова.
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алишер усманов, германия, суд
Алишер Усманов, ГЕРМАНИЯ, суд
16:23 17.06.2024
 
Бизнесмен Алишер Усманов подал иск против банка UBS Europe SE

Бизнесмен Алишер Усманов подал иск против банка UBS Europe SE в Германии

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкОснователь компании "USM Холдинг" Алишер Усманов и главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова
Основатель компании USM Холдинг Алишер Усманов и главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Российский бизнесмен Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE в Германии - банку предъявляется претензия, что серия необоснованных уведомлений банка о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова, послужила поводом для начала политически мотивированных расследований против него, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.
"Суть претензий заключается в том, что в период между 2018 и 2022 годами банк направил более десятка абсурдных и необоснованных, если не заведомо ложных уведомлений о якобы подозрительных операциях Усманова в Отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ (например, уведомления-предположения об "отмывании денежных средств" при снятии наличных, арендных платежах и т.п.)", - отметили в пресс-службе Усманова.
Уведомления были направлены в отсутствие у банка фактов, указывающих на то, что источником происхождения активов клиента является какое-либо преступное деяние. Вопреки нормам договора банковского обслуживания и банковской тайны, UBS нарушил конфиденциальность данных о клиенте, распространил недостоверные утверждения о нем, а также грубо нарушил общие права личности, указали авторы иска.
"Нарушения договора со стороны банка привели к финансовым убыткам и колоссальному ущербу для репутации Усманова как всемирно известного мецената и в прошлом бизнесмена с безупречным именем", - подчеркнул представитель бизнесмена.
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По его словам, кроме того, в 2022 году уведомления UBS послужили поводом для возбуждения в Германии в отношении Усманова незаконных расследований, в ходе которых были проведены масштабные обыски по всей Германии, в том числе на объектах недвижимости в Баварии и яхте Dilbar, которые следствие ошибочно приписывает Усманову. Эти расследования и обыски в свою очередь были подробно освещены в СМИ и используются в том числе для целей продления санкций ЕС против Усманова.
"Таким образом значение дела Усманова против UBS выходит далеко за пределы рядового нарушения договора о банковском обслуживании и банковской тайны. По сути, UBS выступил подстрекателем и соучастником незаконного уголовного преследования невиновного лица, а также спровоцировал санкционирование своего клиента", - добавили в пресс-службе .
При этом ранее банк прикладывал существенные усилия для привлечения Усманова в качестве клиента и от имени высшего руководства выражал свою "гордость и благодарность" за оказанное UBS доверие. Банком была проведена тщательная и обстоятельная проверка личности Усманова, его коммерческой деятельности и происхождения его активов, которая заняла почти полгода. Результат проверки показал отсутствие "доказательств или информации об обвинениях, которые бы указывали на совершение противоправных действий", указал представитель Усманова.
 
Алишер УсмановГЕРМАНИЯсуд
 
 
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