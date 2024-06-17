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Российский ресторан поднимет цены на суши из-за дефицита лосося - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Российский ресторан поднимет цены на суши из-за дефицита лосося
Российский ресторан поднимет цены на суши из-за дефицита лосося - 17.06.2024, ПРАЙМ
Российский ресторан поднимет цены на суши из-за дефицита лосося
Сеть ресторанов "Тануки" поднимет цены в связи с дефицитом в России малька лосося, однако повышение будет в пределах уровня инфляции, сообщила в ходе... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T16:48+0300
2024-06-17T16:48+0300
лосось
суши
ресторан
тануки
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Тануки" поднимет цены в связи с дефицитом в России малька лосося, однако повышение будет в пределах уровня инфляции, сообщила в ходе пресс-конференции генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко. "Мы покупаем только российский, а именно мурманский лосось, его мало, потому что дефицит малька. Сейчас за него идет битва. А импортный если покупать лосось, то нам нужно будет повышать значительно цены. Мы на это пойти не можем. Сейчас договариваемся, чтобы под нас резервировали объемы... Мы пересмотрим цены в ресторанах, но они будут инфляционными. Если посчитать напрямую издержки, то мы должны поднять на 15%. Мы так не сделаем, поэтому ежегодно идем по инфляции - 5-8% в зависимости от категории", - сообщила Бондаренко. Она отметила, что к наиболее подверженным изменению цен категориям также относятся креветки, угорь. "Когда возникает дефицит чего-либо, начинает расти цена. Было такое с угрем, когда мы переживали. Гребешок в раковине мы вовремя под себя зарезервировали, а сейчас его дефицит, и ценник растет", - добавила генуправляющий компании. Бондаренко уточнила, что сейчас порядка 10-12% приходится на импортную продукцию - нори, угорь, креветка, сибас, тунец, имбирь, васаби, ряд соусов, а также палочки для суши и игрушки из детских наборов. "Это небольшой объем. Мы постарались все локализовать, потому что зависеть сейчас от поставок - очень опасная история", - отметила она. Сегодня в России открыто 77 ресторанов "Тануки" (входит в TanukiFamily). Также заведения сети работают в Казахстане, Узбекистане, США и Объединенных Арабских Эмиратах. Первый ресторан сети был открыт в Москве в 2004 году.
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лосось, суши, ресторан, тануки
Лосось, суши, ресторан, Тануки
16:48 17.06.2024
 
Российский ресторан поднимет цены на суши из-за дефицита лосося

Генуправляющий TanukiFamily: "Тануки" поднимет цены на суши из-за дефицита лосося

© fotolia.com / HLPhotoСуши
Суши - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© fotolia.com / HLPhoto
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Тануки" поднимет цены в связи с дефицитом в России малька лосося, однако повышение будет в пределах уровня инфляции, сообщила в ходе пресс-конференции генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко.
"Мы покупаем только российский, а именно мурманский лосось, его мало, потому что дефицит малька. Сейчас за него идет битва. А импортный если покупать лосось, то нам нужно будет повышать значительно цены. Мы на это пойти не можем. Сейчас договариваемся, чтобы под нас резервировали объемы... Мы пересмотрим цены в ресторанах, но они будут инфляционными. Если посчитать напрямую издержки, то мы должны поднять на 15%. Мы так не сделаем, поэтому ежегодно идем по инфляции - 5-8% в зависимости от категории", - сообщила Бондаренко.
Она отметила, что к наиболее подверженным изменению цен категориям также относятся креветки, угорь. "Когда возникает дефицит чего-либо, начинает расти цена. Было такое с угрем, когда мы переживали. Гребешок в раковине мы вовремя под себя зарезервировали, а сейчас его дефицит, и ценник растет", - добавила генуправляющий компании.
*Лосось - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
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Бондаренко уточнила, что сейчас порядка 10-12% приходится на импортную продукцию - нори, угорь, креветка, сибас, тунец, имбирь, васаби, ряд соусов, а также палочки для суши и игрушки из детских наборов. "Это небольшой объем. Мы постарались все локализовать, потому что зависеть сейчас от поставок - очень опасная история", - отметила она.
Сегодня в России открыто 77 ресторанов "Тануки" (входит в TanukiFamily). Также заведения сети работают в Казахстане, Узбекистане, США и Объединенных Арабских Эмиратах. Первый ресторан сети был открыт в Москве в 2004 году.
 
ЛососьсуширесторанТануки
 
 
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