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Еврокомиссия ответила на китайское расследование поставок свинины из ЕС
Еврокомиссия ответила на китайское расследование поставок свинины из ЕС - 17.06.2024, ПРАЙМ
Еврокомиссия ответила на китайское расследование поставок свинины из ЕС
Еврокомиссия заявила, что не обеспокоена начатым в Китае расследованием в отношении возможных нарушений правил Всемирной торговой организации (ВТО) при... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T15:54+0300
2024-06-17T15:54+0300
2024-06-17T16:11+0300
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия заявила, что не обеспокоена начатым в Китае расследованием в отношении возможных нарушений правил Всемирной торговой организации (ВТО) при поставках свинины и субпродуктов из ЕС, заявил официальный представитель ЕК Олоф Жилл. "Еврокомиссия приняла к сведению решение властей Китая начать антидемпинговое расследование в отношении импорта европейской свинины и субпродуктов из нее. ЕК анализирует это решение. Будем внимательно следить за ходом расследования совместно с представителями индустрии и государствами-членами… Мы не обеспокоены этим расследованием, так как все субсидии в ЕС соответствуют нашим обязательствам в ВТО", - сказал Олоф на брифинге в Брюсселе. Ранее министерство торговли Китая объявило о начале антидемпингового расследования в отношении поставок свинины из ЕС. На прошлой неделе Европейская комиссия заявила, что провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой", по мнению Брюсселя, господдержки, в связи с этим ЕК может ввести заградительные импортные пошлины. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38% в зависимости от конкретного производителя. В Китае заявили, что планы ЕС ввести импортные пошлины на китайские электромобили наносят ущерб законным правам и интересам индустрии электромобилей КНР, китайская сторона выражает острое недовольство и примет решительные ответные меры.
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китай
Еврокомиссия ответила на китайское расследование поставок свинины из ЕС
Жилл: Еврокомиссию не беспокоит расследование в Китае поставок свинины из ЕС
БРЮССЕЛЬ, 17 июн - ПРАЙМ. Еврокомиссия заявила, что не обеспокоена начатым в Китае расследованием в отношении возможных нарушений правил Всемирной торговой организации (ВТО) при поставках свинины и субпродуктов из ЕС, заявил официальный представитель ЕК Олоф Жилл.
"Еврокомиссия приняла к сведению решение властей Китая начать антидемпинговое расследование в отношении импорта европейской свинины и субпродуктов из нее. ЕК анализирует это решение. Будем внимательно следить за ходом расследования совместно с представителями индустрии и государствами-членами… Мы не обеспокоены этим расследованием, так как все субсидии в ЕС соответствуют нашим обязательствам в ВТО", - сказал Олоф на брифинге в Брюсселе.
Ранее министерство торговли Китая объявило о начале антидемпингового расследования в отношении поставок свинины из ЕС.
На прошлой неделе Европейская комиссия заявила, что провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой", по мнению Брюсселя, господдержки, в связи с этим ЕК может ввести заградительные импортные пошлины. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38% в зависимости от конкретного производителя.
В Китае заявили, что планы ЕС ввести импортные пошлины на китайские электромобили наносят ущерб законным правам и интересам индустрии электромобилей КНР, китайская сторона выражает острое недовольство и примет решительные ответные меры.