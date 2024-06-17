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Товарооборот между Россией и Северной Кореей вырос в девять раз - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Товарооборот между Россией и Северной Кореей вырос в девять раз
Товарооборот между Россией и Северной Кореей вырос в девять раз - 17.06.2024, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Северной Кореей вырос в девять раз
Товарооборот между Москвой и Пхеньяном вырос в девять раз по итогам прошлого года и достиг отметки в 34,4 миллиона долларов, рассказал помощник президента... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T17:22+0300
2024-06-17T17:24+0300
кндр
россия
товарооборот
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Товарооборот между Москвой и Пхеньяном вырос в девять раз по итогам прошлого года и достиг отметки в 34,4 миллиона долларов, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков."Россия, кстати, выступает за пересмотр бессрочного санкционного режима, введенного по линии Совета Безопасности ООН в отношении КНДР", - добавил он. В июне прошлого года глава Минприроды отмечал, что Россия собирается начать поставки зерновых в Северную Корею. Помимо планов торговать мясом и зерном российский стороны обсуждали сотрудничество в области недропользования
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кндр, россия, товарооборот, юрий ушаков, владимир путин
КНДР, РОССИЯ, товарооборот, Юрий Ушаков, Владимир Путин
17:22 17.06.2024 (обновлено: 17:24 17.06.2024)
 
Товарооборот между Россией и Северной Кореей вырос в девять раз

Ушаков: товарооборот между РФ и КНДР вырос в 9 раз по итогам 2023 года

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк" Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
 Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Товарооборот между Москвой и Пхеньяном вырос в девять раз по итогам прошлого года и достиг отметки в 34,4 миллиона долларов, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
"Россия, кстати, выступает за пересмотр бессрочного санкционного режима, введенного по линии Совета Безопасности ООН в отношении КНДР", - добавил он.
В июне прошлого года глава Минприроды отмечал, что Россия собирается начать поставки зерновых в Северную Корею. Помимо планов торговать мясом и зерном российский стороны обсуждали сотрудничество в области недропользования
 
КНДРРОССИЯтоварооборотЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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