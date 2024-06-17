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Товарооборот между Россией и Северной Кореей вырос в девять раз

Товарооборот между Россией и Северной Кореей вырос в девять раз - 17.06.2024, ПРАЙМ

Товарооборот между Россией и Северной Кореей вырос в девять раз

Товарооборот между Москвой и Пхеньяном вырос в девять раз по итогам прошлого года и достиг отметки в 34,4 миллиона долларов, рассказал помощник президента... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T17:22+0300

2024-06-17T17:22+0300

2024-06-17T17:24+0300

кндр

россия

товарооборот

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Товарооборот между Москвой и Пхеньяном вырос в девять раз по итогам прошлого года и достиг отметки в 34,4 миллиона долларов, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков."Россия, кстати, выступает за пересмотр бессрочного санкционного режима, введенного по линии Совета Безопасности ООН в отношении КНДР", - добавил он. В июне прошлого года глава Минприроды отмечал, что Россия собирается начать поставки зерновых в Северную Корею. Помимо планов торговать мясом и зерном российский стороны обсуждали сотрудничество в области недропользования

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кндр, россия, товарооборот, юрий ушаков, владимир путин