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Товарооборот между Россией и Северной Кореей вырос в девять раз
Товарооборот между Россией и Северной Кореей вырос в девять раз - 17.06.2024, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Северной Кореей вырос в девять раз
Товарооборот между Москвой и Пхеньяном вырос в девять раз по итогам прошлого года и достиг отметки в 34,4 миллиона долларов, рассказал помощник президента... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T17:22+0300
2024-06-17T17:22+0300
2024-06-17T17:24+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Товарооборот между Москвой и Пхеньяном вырос в девять раз по итогам прошлого года и достиг отметки в 34,4 миллиона долларов, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков."Россия, кстати, выступает за пересмотр бессрочного санкционного режима, введенного по линии Совета Безопасности ООН в отношении КНДР", - добавил он. В июне прошлого года глава Минприроды отмечал, что Россия собирается начать поставки зерновых в Северную Корею. Помимо планов торговать мясом и зерном российский стороны обсуждали сотрудничество в области недропользования
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кндр, россия, товарооборот, юрий ушаков, владимир путин
КНДР, РОССИЯ, товарооборот, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Товарооборот между Россией и Северной Кореей вырос в девять раз
Ушаков: товарооборот между РФ и КНДР вырос в 9 раз по итогам 2023 года
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Товарооборот между Москвой и Пхеньяном вырос в девять раз по итогам прошлого года и достиг отметки в 34,4 миллиона долларов, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
"Россия, кстати, выступает за пересмотр бессрочного санкционного режима, введенного по линии Совета Безопасности ООН в отношении КНДР", - добавил он.
В июне прошлого года глава Минприроды отмечал, что Россия собирается начать поставки зерновых в Северную Корею. Помимо планов торговать мясом и зерном российский стороны обсуждали сотрудничество в области недропользования