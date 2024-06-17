https://1prime.ru/20240617/trebovaniya-849228033.html

В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России

В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России - 17.06.2024, ПРАЙМ

В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России

Заблуждения коллективного Запада относительно России опасны для всего мира. Таким мнением поделился американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T10:57+0300

2024-06-17T10:57+0300

2024-06-17T11:01+0300

политика

россия

украина

сша

конференция по украине

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Заблуждения коллективного Запада относительно России опасны для всего мира. Таким мнением поделился американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X."Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее мирным саммитом. Зеленский требует от России безоговорочной капитуляции и называет это формулой мира. Их заблуждения опасны для всего мира", — отметил Сакс.Сакс ответил на слова премьер-министра Италии Джорджии Мелони о том, что "Запад заставит Москву капитулировать", заметив, что Мелони живет в другой реальности, где Россия терпит поражение.Российская делегация не принимала участияв саммите мира в Бюргенштоке, но признала возможность присутствовать на следующей встрече. Президент России Владимир Путин отметил, что без Москвы невозможно достичь мирного решения по Украине и гарантировать глобальную и европейскую безопасность.

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россия, украина, сша, конференция по украине