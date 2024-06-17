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В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России - 17.06.2024, ПРАЙМ
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В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России
В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России - 17.06.2024, ПРАЙМ
В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России
Заблуждения коллективного Запада относительно России опасны для всего мира. Таким мнением поделился американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T10:57+0300
2024-06-17T11:01+0300
политика
россия
украина
сша
конференция по украине
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Заблуждения коллективного Запада относительно России опасны для всего мира. Таким мнением поделился американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X."Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее мирным саммитом. Зеленский требует от России безоговорочной капитуляции и называет это формулой мира. Их заблуждения опасны для всего мира", — отметил Сакс.Сакс ответил на слова премьер-министра Италии Джорджии Мелони о том, что "Запад заставит Москву капитулировать", заметив, что Мелони живет в другой реальности, где Россия терпит поражение.Российская делегация не принимала участияв саммите мира в Бюргенштоке, но признала возможность присутствовать на следующей встрече. Президент России Владимир Путин отметил, что без Москвы невозможно достичь мирного решения по Украине и гарантировать глобальную и европейскую безопасность.
https://1prime.ru/20240617/zelenskiy-849226236.html
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россия, украина, сша, конференция по украине
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, конференция по Украине
10:57 17.06.2024 (обновлено: 11:01 17.06.2024)
 
В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России

Миллиардер Сакс: заблуждения Запада о России опасны для всего мира

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Заблуждения коллективного Запада относительно России опасны для всего мира. Таким мнением поделился американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X.
"Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее мирным саммитом. Зеленский требует от России безоговорочной капитуляции и называет это формулой мира. Их заблуждения опасны для всего мира", — отметил Сакс.
Сакс ответил на слова премьер-министра Италии Джорджии Мелони о том, что "Запад заставит Москву капитулировать", заметив, что Мелони живет в другой реальности, где Россия терпит поражение.
Российская делегация не принимала участияв саммите мира в Бюргенштоке, но признала возможность присутствовать на следующей встрече. Президент России Владимир Путин отметил, что без Москвы невозможно достичь мирного решения по Украине и гарантировать глобальную и европейскую безопасность.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСШАконференция по Украине
 
 
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