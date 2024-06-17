https://1prime.ru/20240617/trebovaniya-849228033.html
В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России
В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России - 17.06.2024, ПРАЙМ
В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России
Заблуждения коллективного Запада относительно России опасны для всего мира. Таким мнением поделился американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T10:57+0300
2024-06-17T10:57+0300
2024-06-17T11:01+0300
политика
россия
украина
сша
конференция по украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Заблуждения коллективного Запада относительно России опасны для всего мира. Таким мнением поделился американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X."Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее мирным саммитом. Зеленский требует от России безоговорочной капитуляции и называет это формулой мира. Их заблуждения опасны для всего мира", — отметил Сакс.Сакс ответил на слова премьер-министра Италии Джорджии Мелони о том, что "Запад заставит Москву капитулировать", заметив, что Мелони живет в другой реальности, где Россия терпит поражение.Российская делегация не принимала участияв саммите мира в Бюргенштоке, но признала возможность присутствовать на следующей встрече. Президент России Владимир Путин отметил, что без Москвы невозможно достичь мирного решения по Украине и гарантировать глобальную и европейскую безопасность.
https://1prime.ru/20240617/zelenskiy-849226236.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, конференция по украине
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, конференция по Украине
В США ужаснулись требованиям участников саммита по Украине к России
Миллиардер Сакс: заблуждения Запада о России опасны для всего мира
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Заблуждения коллективного Запада относительно России опасны для всего мира. Таким мнением поделился американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X.
"Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее мирным саммитом. Зеленский требует от России безоговорочной капитуляции и называет это формулой мира. Их заблуждения опасны для всего мира", — отметил Сакс.
Сакс ответил на слова премьер-министра Италии Джорджии Мелони о том, что "Запад заставит Москву капитулировать", заметив, что Мелони живет в другой реальности, где Россия терпит поражение.
Российская делегация не принимала участияв саммите мира в Бюргенштоке, но признала возможность присутствовать на следующей встрече. Президент России Владимир Путин отметил, что без Москвы невозможно достичь мирного решения по Украине и гарантировать глобальную и европейскую безопасность.
Киев раскрыл неожиданные предложения от "друзей России" на саммите мира