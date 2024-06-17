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ЦБ назвал официальный курс доллара и евро на 18 июня - 17.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ назвал официальный курс доллара и евро на 18 июня
ЦБ назвал официальный курс доллара и евро на 18 июня - 17.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ назвал официальный курс доллара и евро на 18 июня
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, упал на 3,62 копейки, до 12,1267 рубля, курс доллара снизился на 1,59 копейки, до 89,0499 рубля,... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T17:30+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, упал на 3,62 копейки, до 12,1267 рубля, курс доллара снизился на 1,59 копейки, до 89,0499 рубля, евро вырос на 23,92 копейки, до 95,3906 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США на прошлой неделе среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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евро, доллар, курсы валют
Банк России, евро, доллар, Курсы валют
17:30 17.06.2024
 
ЦБ назвал официальный курс доллара и евро на 18 июня

ЦБ: официальный курс юаня на вторник - 12,13 руб, доллара - 89,05 руб, евро - 95,39 руб

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, упал на 3,62 копейки, до 12,1267 рубля, курс доллара снизился на 1,59 копейки, до 89,0499 рубля, евро вырос на 23,92 копейки, до 95,3906 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США на прошлой неделе среду расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
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