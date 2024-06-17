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ЦБ введет "период охлаждения" для подозрительных операций с цифровым рублем - 17.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ введет "период охлаждения" для подозрительных операций с цифровым рублем
ЦБ введет "период охлаждения" для подозрительных операций с цифровым рублем - 17.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ введет "период охлаждения" для подозрительных операций с цифровым рублем
Банки-участники платформы цифрового рубля должны будут приостановить переводы цифровых рублей на два дня в случае выявления признаков подозрительных операций... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T18:21+0300
2024-06-17T18:22+0300
цифровой рубль
цифровой рубль
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Банки-участники платформы цифрового рубля должны будут приостановить переводы цифровых рублей на два дня в случае выявления признаков подозрительных операций без добровольного согласия клиента, говорится в проекте указания ЦБ.Банк-участник платформы после приостановления перевода обязан предоставить клиенту информацию о возможности подтвердить распоряжение не позднее одного дня, следующего за днем приостановления участником платформы приема к исполнению указанного распоряжения или о возможности направления пользователем платформы тому же банку повторного распоряжения, отмечается в проекте.Банк России - оператор платформы цифрового рубля осуществляет проверку запроса на наличие признаков осуществления операции с цифровыми рублями без добровольного согласия клиента. После проверки, если такие признаки не обнаружены, ЦБ предоставляет возможность направить повторное распоряжение, содержащее те же реквизиты плательщика, получателя средств и ту же сумму перевода. Если нарушения будут обнаружены, то банк должен будет отказать клиенту в совершении операции.В пояснительной записке ЦБ отмечается, что экспертные заключения по проекту принимаются до 28 июня 2024 года. Также указывается, что указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.Банк России 15 августа 2023 года запустил пилотный проект с использованием цифрового рубля в реальных операциях. Первая группа участников состоит из 600 человек и 30 предприятий в одиннадцати городах. В первую тестовую группу банков вошли Альфа-банк, банк "Дом.РФ", "Ингосстрах банк", ВТБ, Газпромбанк, "Киви банк", банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Синара", Росбанк и "ТКБ банк".
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цифровой рубль, цифровой рубль
ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ, цифровой рубль
18:21 17.06.2024 (обновлено: 18:22 17.06.2024)
 
ЦБ введет "период охлаждения" для подозрительных операций с цифровым рублем

ЦБ введет "период охлаждения" для подозрительных операций с цифровым рублем

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУ цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Банки-участники платформы цифрового рубля должны будут приостановить переводы цифровых рублей на два дня в случае выявления признаков подозрительных операций без добровольного согласия клиента, говорится в проекте указания ЦБ.
Банк-участник платформы после приостановления перевода обязан предоставить клиенту информацию о возможности подтвердить распоряжение не позднее одного дня, следующего за днем приостановления участником платформы приема к исполнению указанного распоряжения или о возможности направления пользователем платформы тому же банку повторного распоряжения, отмечается в проекте.
Банк России - оператор платформы цифрового рубля осуществляет проверку запроса на наличие признаков осуществления операции с цифровыми рублями без добровольного согласия клиента. После проверки, если такие признаки не обнаружены, ЦБ предоставляет возможность направить повторное распоряжение, содержащее те же реквизиты плательщика, получателя средств и ту же сумму перевода. Если нарушения будут обнаружены, то банк должен будет отказать клиенту в совершении операции.
В пояснительной записке ЦБ отмечается, что экспертные заключения по проекту принимаются до 28 июня 2024 года. Также указывается, что указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.
Банк России 15 августа 2023 года запустил пилотный проект с использованием цифрового рубля в реальных операциях. Первая группа участников состоит из 600 человек и 30 предприятий в одиннадцати городах. В первую тестовую группу банков вошли Альфа-банк, банк "Дом.РФ", "Ингосстрах банк", ВТБ, Газпромбанк, "Киви банк", банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Синара", Росбанк и "ТКБ банк".
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