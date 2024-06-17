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Силуанов: порог цен на уголь для применения надбавки к НДПИ не определили - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Силуанов: порог цен на уголь для применения надбавки к НДПИ не определили
Силуанов: порог цен на уголь для применения надбавки к НДПИ не определили - 17.06.2024, ПРАЙМ
Силуанов: порог цен на уголь для применения надбавки к НДПИ не определили
Правительство РФ пока не определилось с пороговым значением цен на уголь, при превышении которых будет применяться надбавка к НДПИ, сообщил министр финансов... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T13:36+0300
2024-06-17T14:06+0300
налоги
антон силуанов
ндпи
уголь
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ пока не определилось с пороговым значением цен на уголь, при превышении которых будет применяться надбавка к НДПИ, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам."Мы сейчас в правительстве обсуждаем те пороги цены мировой на уголь, сверх которых предлагается изымать часть доходов", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос депутата о применении надбавки к НДПИ на уголь, которую правительство предложило в рамках пакета налоговых изменений.Правительство ранее внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, согласно которым, в частности, предлагается ввести надбавку к ставке НДПИ на коксующийся и энергетический уголь. Надбавка в размере 10% будет применяться, если экспортные цены угля превысят установленные пороги."Мы считаем, что на стоимость угля на внутреннем рынке эта мера не должна повлиять. Заработает лишь при тех ценах мировых, когда они суперблагоприятны. То есть при сегодняшнем уровне цен эта мера не будет применяться", - подчеркнул он.Министр добавил также, что действующий базовый уровень НДПИ будет сохранен. "Мы лишь говорим об уровне налоговых изъятий сверхдоходов в результате благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры", - уточнил он.Объясняя решение Минфина установить разные шкалы налогообложения для коксующихся и энергетических углей, Силуанов отметил, что предприятия, добывающие энергетический уголь, испытывают больше сложностей."Мы готовы во втором чтении законопроекта рассматривать пороговые значения как по коксующимся углям, так и по энергетическим", - заявил он.
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антон силуанов, ндпи, уголь
Налоги, Антон Силуанов, НДПИ, уголь
13:36 17.06.2024 (обновлено: 14:06 17.06.2024)
 
Силуанов: порог цен на уголь для применения надбавки к НДПИ не определили

Силуанов: кабмин не определил порог цен на уголь для применения надбавки к НДПИ

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРазгрузки угля Таманского терминала навалочных грузов
Разгрузки угля Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ пока не определилось с пороговым значением цен на уголь, при превышении которых будет применяться надбавка к НДПИ, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам.
"Мы сейчас в правительстве обсуждаем те пороги цены мировой на уголь, сверх которых предлагается изымать часть доходов", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос депутата о применении надбавки к НДПИ на уголь, которую правительство предложило в рамках пакета налоговых изменений.
Правительство ранее внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, согласно которым, в частности, предлагается ввести надбавку к ставке НДПИ на коксующийся и энергетический уголь. Надбавка в размере 10% будет применяться, если экспортные цены угля превысят установленные пороги.
"Мы считаем, что на стоимость угля на внутреннем рынке эта мера не должна повлиять. Заработает лишь при тех ценах мировых, когда они суперблагоприятны. То есть при сегодняшнем уровне цен эта мера не будет применяться", - подчеркнул он.
Министр добавил также, что действующий базовый уровень НДПИ будет сохранен. "Мы лишь говорим об уровне налоговых изъятий сверхдоходов в результате благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры", - уточнил он.
Объясняя решение Минфина установить разные шкалы налогообложения для коксующихся и энергетических углей, Силуанов отметил, что предприятия, добывающие энергетический уголь, испытывают больше сложностей.
"Мы готовы во втором чтении законопроекта рассматривать пороговые значения как по коксующимся углям, так и по энергетическим", - заявил он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
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