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"Ростех" оценил перспективу передачи ОАК в управление сторонним компаниям

"Ростех" оценил перспективу передачи ОАК в управление сторонним компаниям - 17.06.2024, ПРАЙМ

"Ростех" оценил перспективу передачи ОАК в управление сторонним компаниям

Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) не планируется передавать под управление сторонних компаний, сообщил РИА Новости представитель "Ростеха". | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T12:06+0300

2024-06-17T12:06+0300

2024-06-17T12:06+0300

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оак

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) не планируется передавать под управление сторонних компаний, сообщил РИА Новости представитель "Ростеха". Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что консультанты Сбербанка и "Газпром нефти" проводят аудит гражданского дивизиона ОАК, решение об этом принято по поручению правительства на фоне объявления о переносе сроков поставок новых гражданских самолетов. При этом ряд источников газеты утверждают, что возможно привлечение менеджеров банка и нефтекомпании к руководству ОАК или вообще передача им управления. "Информация не соответствует действительности. По решению государства ОАК с 2018 года находится под управлением "Ростеха". Передача авиастроительных активов под управление сторонних компаний не обсуждается", - рассказали в пресс-службе корпорации. "В составе госкорпорации консолидирована практически вся кооперационная цепочка: от изготовителей ключевых систем и агрегатов (ОДК, "Технодинамика", КРЭТ и др.) до входящих в ОАК производителей финальной продукции, - добавил собеседник РИА Новости. - Сам "Яковлев" тесно завязан с другими компаниями ОАК, например, ОКБ "Сухого", и помимо гражданских самолетов выпускает военную авиатехнику. Передача этого актива под управление непрофильной компании разрушит сложившуюся кооперацию, создаст риски для ГОЗ и гражданских программ. Такое даже обсуждаться не может, это нонсенс".

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россия, ростех, оак