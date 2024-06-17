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"Ростех" оценил перспективу передачи ОАК в управление сторонним компаниям - 17.06.2024, ПРАЙМ
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"Ростех" оценил перспективу передачи ОАК в управление сторонним компаниям
"Ростех" оценил перспективу передачи ОАК в управление сторонним компаниям - 17.06.2024, ПРАЙМ
"Ростех" оценил перспективу передачи ОАК в управление сторонним компаниям
Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) не планируется передавать под управление сторонних компаний, сообщил РИА Новости представитель "Ростеха". | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:06+0300
2024-06-17T12:06+0300
вооружения
россия
ростех
оак
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) не планируется передавать под управление сторонних компаний, сообщил РИА Новости представитель "Ростеха". Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что консультанты Сбербанка и "Газпром нефти" проводят аудит гражданского дивизиона ОАК, решение об этом принято по поручению правительства на фоне объявления о переносе сроков поставок новых гражданских самолетов. При этом ряд источников газеты утверждают, что возможно привлечение менеджеров банка и нефтекомпании к руководству ОАК или вообще передача им управления. "Информация не соответствует действительности. По решению государства ОАК с 2018 года находится под управлением "Ростеха". Передача авиастроительных активов под управление сторонних компаний не обсуждается", - рассказали в пресс-службе корпорации. "В составе госкорпорации консолидирована практически вся кооперационная цепочка: от изготовителей ключевых систем и агрегатов (ОДК, "Технодинамика", КРЭТ и др.) до входящих в ОАК производителей финальной продукции, - добавил собеседник РИА Новости. - Сам "Яковлев" тесно завязан с другими компаниями ОАК, например, ОКБ "Сухого", и помимо гражданских самолетов выпускает военную авиатехнику. Передача этого актива под управление непрофильной компании разрушит сложившуюся кооперацию, создаст риски для ГОЗ и гражданских программ. Такое даже обсуждаться не может, это нонсенс".
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россия, ростех, оак
Вооружения, РОССИЯ, РОСТЕХ, ОАК
12:06 17.06.2024
 
"Ростех" оценил перспективу передачи ОАК в управление сторонним компаниям

"Ростех": ОАК не будут передавать в управление сторонним компаниям

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк" Логотип компании "Ростех"
 Логотип компании Ростех - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) не планируется передавать под управление сторонних компаний, сообщил РИА Новости представитель "Ростеха".
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что консультанты Сбербанка и "Газпром нефти" проводят аудит гражданского дивизиона ОАК, решение об этом принято по поручению правительства на фоне объявления о переносе сроков поставок новых гражданских самолетов. При этом ряд источников газеты утверждают, что возможно привлечение менеджеров банка и нефтекомпании к руководству ОАК или вообще передача им управления.
"Информация не соответствует действительности. По решению государства ОАК с 2018 года находится под управлением "Ростеха". Передача авиастроительных активов под управление сторонних компаний не обсуждается", - рассказали в пресс-службе корпорации.
"В составе госкорпорации консолидирована практически вся кооперационная цепочка: от изготовителей ключевых систем и агрегатов (ОДК, "Технодинамика", КРЭТ и др.) до входящих в ОАК производителей финальной продукции, - добавил собеседник РИА Новости. - Сам "Яковлев" тесно завязан с другими компаниями ОАК, например, ОКБ "Сухого", и помимо гражданских самолетов выпускает военную авиатехнику. Передача этого актива под управление непрофильной компании разрушит сложившуюся кооперацию, создаст риски для ГОЗ и гражданских программ. Такое даже обсуждаться не может, это нонсенс".
 
ВооруженияРОССИЯРОСТЕХОАК
 
 
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