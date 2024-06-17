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Мирная конференция по Украине доказала успех Путина, заявили в США
Мирная конференция по Украине доказала успех Путина, заявили в США - 17.06.2024, ПРАЙМ
Мирная конференция по Украине доказала успех Путина, заявили в США
Саммит мира, организованный в Швейцарии, доказал наличие разногласия между участниками, что подтверждает успех дипломатии президента России Владимира Путина,... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T17:41+0300
2024-06-17T17:41+0300
2024-06-17T17:43+0300
политика
россия
украина
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Саммит мира, организованный в Швейцарии, доказал наличие разногласия между участниками, что подтверждает успех дипломатии президента России Владимира Путина, передает американское издание Business Insider.По мнению автора материала, некоторые страны предприняли циничные действия, отклоняясь от поддержки как России, так и Украины."Для Путина подобный нейтралитет — доказательство успеха", — говорится в публикации.Ко всему прочему, ряд стран, включая Саудовскую Аравию, Бразилию, Индию и ЮАР, не подписали окончательный документ конференции, а влиятельные страны отказались поддержать антироссийские санкции, введенные Соединенными Штатами.Российская делегация не принимала участия в саммите мира в Бюргенштоке, но признала возможность присутствовать на следующей встрече. Президент России Владимир Путин отметил, что без Москвы невозможно достичь мирного решения по Украине и гарантировать глобальную и европейскую безопасность.
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россия, украина, владимир путин, конференция по украине
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, конференция по Украине
Мирная конференция по Украине доказала успех Путина, заявили в США
BI: конференция по Украине в Швейцарии доказала успех дипломатии Путина
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ.
Саммит мира, организованный в Швейцарии, доказал наличие разногласия между участниками, что подтверждает успех дипломатии президента России Владимира Путина, передает американское издание Business Insider
.
По мнению автора материала, некоторые страны предприняли циничные действия, отклоняясь от поддержки как России, так и Украины.
"Для Путина подобный нейтралитет — доказательство успеха", — говорится в публикации.
Ко всему прочему, ряд стран, включая Саудовскую Аравию, Бразилию, Индию и ЮАР, не подписали окончательный документ конференции, а влиятельные страны отказались поддержать антироссийские санкции, введенные Соединенными Штатами.
Российская делегация не принимала участия в саммите мира в Бюргенштоке, но признала возможность присутствовать на следующей встрече. Президент России Владимир Путин отметил, что без Москвы невозможно достичь мирного решения по Украине и гарантировать глобальную и европейскую безопасность.
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