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В Роскачестве рассказали, чего не должно быть в вине - 17.06.2024, ПРАЙМ
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В Роскачестве рассказали, чего не должно быть в вине
В Роскачестве рассказали, чего не должно быть в вине - 17.06.2024, ПРАЙМ
В Роскачестве рассказали, чего не должно быть в вине
Ароматизаторов и красителей не должно быть в составе вина, при этом допускается наличие в напитке, например, лимонной кислоты или винных дрожжей, рассказали РИА | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T06:06+0300
2024-06-17T06:06+0300
россия
вино
алкоголь
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Ароматизаторов и красителей не должно быть в составе вина, при этом допускается наличие в напитке, например, лимонной кислоты или винных дрожжей, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Каких компонентов в вине точно не должно быть: красители. Цвет вину придают содержащиеся в кожице винограда вещества - антоцианы, и только от них вино приобретает тот или иной оттенок. Дополнительных красящих веществ в составе вина быть не должно", - заявили там. Также в таком напитке не должно быть и ароматизаторов. "Если вы видите в составе ароматизаторы - перед вами уже не вино, а винный напиток", - пояснили эксперты. При это в составе могут использоваться винные дрожжи чистых культур, лимонная, винная, сорбиновая кислоты и жидкий сернистый ангидрид. А само количество всех вспомогательных веществ регламентируется соответствующими ГОСТами. Говоря про этикетку, в Роскачестве отметили, что на ней должна быть указана информация о содержании пищевых добавок, сахара, при этом на сухих винах этот показатель не указывается, а также об уровне алкоголя - он в вине может быть получен только путем брожения виноградного сырья, а добавление спирта допускается только в категории ликерных вин. "Если напиток сделан на основе виноградного сырья, но в него добавлены какие-либо ароматизаторы, красители или вода, на таких бутылках должна появиться надпись "Продукция не является вином". Полка розничного магазина, на котором стоит подобная продукция, также должна иметь соответствующую надпись", - добавили в организации. Кроме того, согласно закону "О виноградарстве и виноделии в РФ", нельзя использовать слова "винный" или "вино" в отношении напитков, содержащих в себе помимо винограда другие компоненты. Таким образом, в маркировке продукции, сделанной из вишни, сливы, яблок, любых других фруктов, а также из овощей, слов "вино" или "винный" быть не может. Например, "вино сливовое" будет считаться фальсификатом.
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россия, вино, алкоголь
РОССИЯ, вино, алкоголь
06:06 17.06.2024
 
В Роскачестве рассказали, чего не должно быть в вине

В Роскачестве рассказали, что в вине не должно быть ароматизаторов и красителей

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВинные бокалы
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Ароматизаторов и красителей не должно быть в составе вина, при этом допускается наличие в напитке, например, лимонной кислоты или винных дрожжей, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Каких компонентов в вине точно не должно быть: красители. Цвет вину придают содержащиеся в кожице винограда вещества - антоцианы, и только от них вино приобретает тот или иной оттенок. Дополнительных красящих веществ в составе вина быть не должно", - заявили там.
Также в таком напитке не должно быть и ароматизаторов. "Если вы видите в составе ароматизаторы - перед вами уже не вино, а винный напиток", - пояснили эксперты. При это в составе могут использоваться винные дрожжи чистых культур, лимонная, винная, сорбиновая кислоты и жидкий сернистый ангидрид. А само количество всех вспомогательных веществ регламентируется соответствующими ГОСТами.
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Говоря про этикетку, в Роскачестве отметили, что на ней должна быть указана информация о содержании пищевых добавок, сахара, при этом на сухих винах этот показатель не указывается, а также об уровне алкоголя - он в вине может быть получен только путем брожения виноградного сырья, а добавление спирта допускается только в категории ликерных вин.
"Если напиток сделан на основе виноградного сырья, но в него добавлены какие-либо ароматизаторы, красители или вода, на таких бутылках должна появиться надпись "Продукция не является вином". Полка розничного магазина, на котором стоит подобная продукция, также должна иметь соответствующую надпись", - добавили в организации.
Кроме того, согласно закону "О виноградарстве и виноделии в РФ", нельзя использовать слова "винный" или "вино" в отношении напитков, содержащих в себе помимо винограда другие компоненты. Таким образом, в маркировке продукции, сделанной из вишни, сливы, яблок, любых других фруктов, а также из овощей, слов "вино" или "винный" быть не может. Например, "вино сливовое" будет считаться фальсификатом.
 
РОССИЯвиноалкоголь
 
 
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