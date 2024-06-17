https://1prime.ru/20240617/vklady-849174831.html

Курс доллара не будет прежним: чего ждать вкладчикам

Курс доллара не будет прежним: чего ждать вкладчикам - 17.06.2024, ПРАЙМ

Курс доллара не будет прежним: чего ждать вкладчикам

Ситуация с остановкой торгов долларом и евро на Московской бирже и изменением курсообразования недружественных валют не окажет существенного влияния на вклады,... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T02:02+0300

2024-06-17T02:02+0300

2024-06-17T02:02+0300

эксклюзив

ставки по вкладам

банковские вклады

богдан зварич

банки.ру

экономика рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/87/834438706_0:161:2839:1758_1920x0_80_0_0_2ebe2bb2ed0668a50cbdfc2b8b530701.jpg

МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Ситуация с остановкой торгов долларом и евро на Московской бирже и изменением курсообразования недружественных валют не окажет существенного влияния на вклады, а вот на другие факторы следует обратить внимание, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.По его словам, доля валюты в средствах населения в банках составляет менее 10%. При этом постепенно в рамках валютных сбережений растет доля юаня. Причина - риски хранения средств в недружественных валютах, а также высокие, относительно вкладов в других валютах, ставки по депозитам в юанях."Так, средние ставки на годовые вклады в долларах и евро, согласно данным Банки.ру, в последнее время составляли 0,2-0,6%, тогда так для аналогичных вкладов в юанях средняя ставка выросла с 2,5% в декабре прошлого года до 3,2% в начале июня текущего. Лучшие предложения по годовым вкладам в юанях достигают 5%", - пояснил аналитик.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСложившаяся ситуация будет способствовать дальнейшему смещению интереса граждан в сторону юаня и снижению доли недружественных валют, считает он.Ставки по рублевым вкладам больше зависят от денежно-кредитной политики Банка России. Перед заседанием 7 июня банки заложили продолжительное удержание жестких денежно-кредитных условий, некоторые кредитные организации могли включить в свою процентную политику дальнейший рост ключевой ставки.Произошедшие изменения в курсообразовании доллара и евро вряд ли станут определяющим моментом при принятии регулятором решения по ставке, так как не приведут к ослаблению национальной валюты ввиду отсутствия влияния на фундаментальные факторы для динамики рубля.Основными факторами останутся инфляция, инфляционные ожидания населения и бизнеса, динамика кредитования и ситуация на рынке труда. В этой связи кредитные организации после предыдущего заседания Центробанка взяли паузу в изменении процентной политики. Банки будут смотреть на динамику основных макропоказателей и оценивать риски дальнейшего ужесточения ДКП на заседании в июле."При этом существенный рост ставок по рублевым депозитам, на наш взгляд, возможен в случае, если регулятор действительно повысит ставку на одном из ближайших заседаний", - заключил Зварич.

https://1prime.ru/20240610/stavki--848956755.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, ставки по вкладам, банковские вклады, богдан зварич, банки.ру, экономика рф