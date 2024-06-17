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Курс доллара не будет прежним: чего ждать вкладчикам
Курс доллара не будет прежним: чего ждать вкладчикам - 17.06.2024, ПРАЙМ
Курс доллара не будет прежним: чего ждать вкладчикам
Ситуация с остановкой торгов долларом и евро на Московской бирже и изменением курсообразования недружественных валют не окажет существенного влияния на вклады,... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T02:02+0300
2024-06-17T02:02+0300
2024-06-17T02:02+0300
эксклюзив
ставки по вкладам
банковские вклады
богдан зварич
банки.ру
экономика рф
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Ситуация с остановкой торгов долларом и евро на Московской бирже и изменением курсообразования недружественных валют не окажет существенного влияния на вклады, а вот на другие факторы следует обратить внимание, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.По его словам, доля валюты в средствах населения в банках составляет менее 10%. При этом постепенно в рамках валютных сбережений растет доля юаня. Причина - риски хранения средств в недружественных валютах, а также высокие, относительно вкладов в других валютах, ставки по депозитам в юанях."Так, средние ставки на годовые вклады в долларах и евро, согласно данным Банки.ру, в последнее время составляли 0,2-0,6%, тогда так для аналогичных вкладов в юанях средняя ставка выросла с 2,5% в декабре прошлого года до 3,2% в начале июня текущего. Лучшие предложения по годовым вкладам в юанях достигают 5%", - пояснил аналитик.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСложившаяся ситуация будет способствовать дальнейшему смещению интереса граждан в сторону юаня и снижению доли недружественных валют, считает он.Ставки по рублевым вкладам больше зависят от денежно-кредитной политики Банка России. Перед заседанием 7 июня банки заложили продолжительное удержание жестких денежно-кредитных условий, некоторые кредитные организации могли включить в свою процентную политику дальнейший рост ключевой ставки.Произошедшие изменения в курсообразовании доллара и евро вряд ли станут определяющим моментом при принятии регулятором решения по ставке, так как не приведут к ослаблению национальной валюты ввиду отсутствия влияния на фундаментальные факторы для динамики рубля.Основными факторами останутся инфляция, инфляционные ожидания населения и бизнеса, динамика кредитования и ситуация на рынке труда. В этой связи кредитные организации после предыдущего заседания Центробанка взяли паузу в изменении процентной политики. Банки будут смотреть на динамику основных макропоказателей и оценивать риски дальнейшего ужесточения ДКП на заседании в июле."При этом существенный рост ставок по рублевым депозитам, на наш взгляд, возможен в случае, если регулятор действительно повысит ставку на одном из ближайших заседаний", - заключил Зварич.
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эксклюзив, ставки по вкладам, банковские вклады, богдан зварич, банки.ру, экономика рф
Эксклюзив, ставки по вкладам, банковские вклады, Богдан Зварич, Банки.ру, экономика РФ
Курс доллара не будет прежним: чего ждать вкладчикам
Аналитик Зварич: проблемы с курсообразованием вряд ли повлияют на вклады
МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Ситуация с остановкой торгов долларом и евро на Московской бирже и изменением курсообразования недружественных валют не окажет существенного влияния на вклады, а вот на другие факторы следует обратить внимание, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.
По его словам, доля валюты в средствах населения в банках составляет менее 10%. При этом постепенно в рамках валютных сбережений растет доля юаня. Причина - риски хранения средств в недружественных валютах, а также высокие, относительно вкладов в других валютах, ставки по депозитам в юанях.
"Так, средние ставки на годовые вклады в долларах и евро, согласно данным Банки.ру, в последнее время составляли 0,2-0,6%, тогда так для аналогичных вкладов в юанях средняя ставка выросла с 2,5% в декабре прошлого года до 3,2% в начале июня текущего. Лучшие предложения по годовым вкладам в юанях достигают 5%", - пояснил аналитик.
Сложившаяся ситуация будет способствовать дальнейшему смещению интереса граждан в сторону юаня и снижению доли недружественных валют, считает он.
Ставки по рублевым вкладам больше зависят от денежно-кредитной политики Банка России. Перед заседанием 7 июня банки заложили продолжительное удержание жестких денежно-кредитных условий, некоторые кредитные организации могли включить в свою процентную политику дальнейший рост ключевой ставки.
Произошедшие изменения в курсообразовании доллара и евро вряд ли станут определяющим моментом при принятии регулятором решения по ставке, так как не приведут к ослаблению национальной валюты ввиду отсутствия влияния на фундаментальные факторы для динамики рубля.
Основными факторами останутся инфляция, инфляционные ожидания населения и бизнеса, динамика кредитования и ситуация на рынке труда. В этой связи кредитные организации после предыдущего заседания Центробанка взяли паузу в изменении процентной политики. Банки будут смотреть на динамику основных макропоказателей и оценивать риски дальнейшего ужесточения ДКП на заседании в июле.
"При этом существенный рост ставок по рублевым депозитам, на наш взгляд, возможен в случае, если регулятор действительно повысит ставку на одном из ближайших заседаний", - заключил Зварич.
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