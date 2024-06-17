https://1prime.ru/20240617/vklady-849233306.html

Совкомбанк озвучил новые условия по вкладам

Совкомбанк озвучил новые условия по вкладам - 17.06.2024, ПРАЙМ

Совкомбанк озвучил новые условия по вкладам

С 18 июня Совкомбанк предложит своим клиентам возможность открыть сезонный вклад "Выгодное лето с Халвой" на новый срок – 36 месяцев. Ставка при открытии вклада | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T12:05+0300

2024-06-17T12:05+0300

2024-06-17T12:05+0300

совкомбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/83978/64/839786443_0:900:1920:1980_1920x0_80_0_0_8b5b5a4d4e32d366cb802affcb108bb8.jpg

МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. С 18 июня Совкомбанк предложит своим клиентам возможность открыть сезонный вклад "Выгодное лето с Халвой" на новый срок – 36 месяцев. Ставка при открытии вклада на данный срок составит 18%.Для держателей "Халвы", регулярно использующих карту для покупок (не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей), ставка по вкладу на 36 месяцев будет увеличена на 1% годовых в конце срока действия и составит 19%. Для повышения ставки также важно не иметь просроченной задолженности по любым кредитам в банке.Вклад "Выгодное лето с Халвой" можно открыть на срок 3, 6, 12 и 36 месяцев. Минимальная сумма для открытия вклада – 50 000 рублей. Вклад можно оформить в любом розничном отделении банка и онлайн, в мобильном приложении или личном кабинете.Совкомбанк (ПАО) — универсальный системно значимый банк федерального масштаба, основан в 1990 году. Он является третьим по величине частным банком и вошел в 10-ку крупнейших в стране по размеру активов и капитала.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совкомбанк