https://1prime.ru/20240617/vklady-849233306.html
Совкомбанк озвучил новые условия по вкладам
Совкомбанк озвучил новые условия по вкладам - 17.06.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк озвучил новые условия по вкладам
С 18 июня Совкомбанк предложит своим клиентам возможность открыть сезонный вклад "Выгодное лето с Халвой" на новый срок – 36 месяцев. Ставка при открытии вклада | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:05+0300
2024-06-17T12:05+0300
2024-06-17T12:05+0300
совкомбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83978/64/839786443_0:900:1920:1980_1920x0_80_0_0_8b5b5a4d4e32d366cb802affcb108bb8.jpg
МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. С 18 июня Совкомбанк предложит своим клиентам возможность открыть сезонный вклад "Выгодное лето с Халвой" на новый срок – 36 месяцев. Ставка при открытии вклада на данный срок составит 18%.Для держателей "Халвы", регулярно использующих карту для покупок (не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей), ставка по вкладу на 36 месяцев будет увеличена на 1% годовых в конце срока действия и составит 19%. Для повышения ставки также важно не иметь просроченной задолженности по любым кредитам в банке.Вклад "Выгодное лето с Халвой" можно открыть на срок 3, 6, 12 и 36 месяцев. Минимальная сумма для открытия вклада – 50 000 рублей. Вклад можно оформить в любом розничном отделении банка и онлайн, в мобильном приложении или личном кабинете.Совкомбанк (ПАО) — универсальный системно значимый банк федерального масштаба, основан в 1990 году. Он является третьим по величине частным банком и вошел в 10-ку крупнейших в стране по размеру активов и капитала.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83978/64/839786443_0:720:1920:2160_1920x0_80_0_0_ff778e6dd4a264231dfcb351327b51bd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совкомбанк
Совкомбанк озвучил новые условия по вкладам
Совкомбанк предлагает до 19% по вкладу "Выгодное лето с Халвой"
МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. С 18 июня Совкомбанк предложит своим клиентам возможность открыть сезонный вклад "Выгодное лето с Халвой" на новый срок – 36 месяцев. Ставка при открытии вклада на данный срок составит 18%.
Для держателей "Халвы", регулярно использующих карту для покупок (не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей), ставка по вкладу на 36 месяцев будет увеличена на 1% годовых в конце срока действия и составит 19%. Для повышения ставки также важно не иметь просроченной задолженности по любым кредитам в банке.
Вклад "Выгодное лето с Халвой" можно открыть на срок 3, 6, 12 и 36 месяцев. Минимальная сумма для открытия вклада – 50 000 рублей. Вклад можно оформить в любом розничном отделении банка и онлайн, в мобильном приложении или личном кабинете.
Совкомбанк (ПАО) — универсальный системно значимый банк федерального масштаба, основан в 1990 году. Он является третьим по величине частным банком и вошел в 10-ку крупнейших в стране по размеру активов и капитала.