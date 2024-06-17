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Совкомбанк озвучил новые условия по вкладам - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Совкомбанк озвучил новые условия по вкладам
Совкомбанк озвучил новые условия по вкладам - 17.06.2024, ПРАЙМ
Совкомбанк озвучил новые условия по вкладам
С 18 июня Совкомбанк предложит своим клиентам возможность открыть сезонный вклад "Выгодное лето с Халвой" на новый срок – 36 месяцев. Ставка при открытии вклада | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T12:05+0300
2024-06-17T12:05+0300
совкомбанк
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. С 18 июня Совкомбанк предложит своим клиентам возможность открыть сезонный вклад "Выгодное лето с Халвой" на новый срок – 36 месяцев. Ставка при открытии вклада на данный срок составит 18%.Для держателей "Халвы", регулярно использующих карту для покупок (не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей), ставка по вкладу на 36 месяцев будет увеличена на 1% годовых в конце срока действия и составит 19%. Для повышения ставки также важно не иметь просроченной задолженности по любым кредитам в банке.Вклад "Выгодное лето с Халвой" можно открыть на срок 3, 6, 12 и 36 месяцев. Минимальная сумма для открытия вклада – 50 000 рублей. Вклад можно оформить в любом розничном отделении банка и онлайн, в мобильном приложении или личном кабинете.Совкомбанк (ПАО) — универсальный системно значимый банк федерального масштаба, основан в 1990 году. Он является третьим по величине частным банком и вошел в 10-ку крупнейших в стране по размеру активов и капитала.
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5
4.7
96
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совкомбанк
Совкомбанк
12:05 17.06.2024
 
Совкомбанк озвучил новые условия по вкладам

Совкомбанк предлагает до 19% по вкладу "Выгодное лето с Халвой"

© СовкомбанкКарта "Халва"
Карта Халва
© Совкомбанк
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. С 18 июня Совкомбанк предложит своим клиентам возможность открыть сезонный вклад "Выгодное лето с Халвой" на новый срок – 36 месяцев. Ставка при открытии вклада на данный срок составит 18%.
Для держателей "Халвы", регулярно использующих карту для покупок (не менее 5 покупок на общую сумму от 10 000 рублей), ставка по вкладу на 36 месяцев будет увеличена на 1% годовых в конце срока действия и составит 19%. Для повышения ставки также важно не иметь просроченной задолженности по любым кредитам в банке.

Вклад "Выгодное лето с Халвой" можно открыть на срок 3, 6, 12 и 36 месяцев. Минимальная сумма для открытия вклада – 50 000 рублей. Вклад можно оформить в любом розничном отделении банка и онлайн, в мобильном приложении или личном кабинете.

Совкомбанк (ПАО) — универсальный системно значимый банк федерального масштаба, основан в 1990 году. Он является третьим по величине частным банком и вошел в 10-ку крупнейших в стране по размеру активов и капитала.
 
Совкомбанк
 
 
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