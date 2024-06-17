Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия должна сохранять технологические достижения, заявил Володин - 17.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240617/volodin-849238155.html
Россия должна сохранять технологические достижения, заявил Володин
Россия должна сохранять технологические достижения, заявил Володин - 17.06.2024, ПРАЙМ
Россия должна сохранять технологические достижения, заявил Володин
У России есть достижения в сфере технологического развития, которые нужно сохранить, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T13:56+0300
2024-06-17T13:56+0300
россия
вячеслав володин
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/63/842466380_0:0:2864:1611_1920x0_80_0_0_f906e10cab399eab5c40d1bd083ea2aa.jpg
МИНСК, 17 июн - ПРАЙМ. У России есть достижения в сфере технологического развития, которые нужно сохранить, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. "Когда мы говорим о приоритетах, особенно в сфере технологического развития, давайте не будем забывать, у нас есть достижения. И нам надо их сохранить", - сказал он на заседании. Он отметил, что у РФ есть достижения в сфере расщепления атома, которые нужно развивать, а также достижения в сфере газа, нефти, освоения угольных разрезов - эти сегменты нужно наращивать, по мнению Володина.
https://1prime.ru/20240615/ukraina-849203335.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/63/842466380_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_80d49fcf2f88aeca37fbffeaaf07c17a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вячеслав володин
РОССИЯ, Вячеслав Володин
13:56 17.06.2024
 
Россия должна сохранять технологические достижения, заявил Володин

Володин: России нужно сохранять свои технологические достижения

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 17 июн - ПРАЙМ. У России есть достижения в сфере технологического развития, которые нужно сохранить, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.
"Когда мы говорим о приоритетах, особенно в сфере технологического развития, давайте не будем забывать, у нас есть достижения. И нам надо их сохранить", - сказал он на заседании.
Он отметил, что у РФ есть достижения в сфере расщепления атома, которые нужно развивать, а также достижения в сфере газа, нефти, освоения угольных разрезов - эти сегменты нужно наращивать, по мнению Володина.
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
Часть депутатов Рады обсуждает предложения Путина, заявил Володин
15 июня, 08:19
 
РОССИЯВячеслав Володин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала