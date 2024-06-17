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Россия должна сохранять технологические достижения, заявил Володин
Россия должна сохранять технологические достижения, заявил Володин - 17.06.2024, ПРАЙМ
Россия должна сохранять технологические достижения, заявил Володин
У России есть достижения в сфере технологического развития, которые нужно сохранить, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T13:56+0300
2024-06-17T13:56+0300
2024-06-17T13:56+0300
россия
вячеслав володин
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МИНСК, 17 июн - ПРАЙМ. У России есть достижения в сфере технологического развития, которые нужно сохранить, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. "Когда мы говорим о приоритетах, особенно в сфере технологического развития, давайте не будем забывать, у нас есть достижения. И нам надо их сохранить", - сказал он на заседании. Он отметил, что у РФ есть достижения в сфере расщепления атома, которые нужно развивать, а также достижения в сфере газа, нефти, освоения угольных разрезов - эти сегменты нужно наращивать, по мнению Володина.
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россия, вячеслав володин
Россия должна сохранять технологические достижения, заявил Володин
Володин: России нужно сохранять свои технологические достижения
МИНСК, 17 июн - ПРАЙМ. У России есть достижения в сфере технологического развития, которые нужно сохранить, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.
"Когда мы говорим о приоритетах, особенно в сфере технологического развития, давайте не будем забывать, у нас есть достижения. И нам надо их сохранить", - сказал он на заседании.
Он отметил, что у РФ есть достижения в сфере расщепления атома, которые нужно развивать, а также достижения в сфере газа, нефти, освоения угольных разрезов - эти сегменты нужно наращивать, по мнению Володина.
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