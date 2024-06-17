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Экономика Европы почти разрушена, заявил Володин - 17.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экономика Европы почти разрушена, заявил Володин
Экономика Европы почти разрушена, заявил Володин - 17.06.2024, ПРАЙМ
Экономика Европы почти разрушена, заявил Володин
США попытались весь мир охватить своей зеленой повесткой, в которую Европа встроилась, теперь ее экономика практически разрушена, считает спикер Госдумы... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T14:23+0300
2024-06-17T14:33+0300
экономика
вячеслав володин
европа
сша
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МИНСК, 17 июн - ПРАЙМ. США попытались весь мир охватить своей зеленой повесткой, в которую Европа встроилась, теперь ее экономика практически разрушена, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. Спикер ГД отметил, что США пытались продвинуть зеленую повестку по всему миру. По его словам, Европа присоединилась, что обернулось для нее разрушением экономики и ВВП в 03, процента.Володин отметил, что Германия при этом стагнирует. Он объяснил, что атомные станции ЕС закрыл, отказался от дешевых энергоносителей, теперь намерен производить зеленую энергию.При этом, по словам российского парламентария, тема электромобилей хороша, но нужно задуматься, откуда она появилась. "Вот у нас есть преимущество в сфере и газодобычи, и нефть есть, а у них нет. Они продвигают свои проекты, но они более дорогие, еще неизвестно и с последствиями, потому что надо заниматься утилизацией тех же батарей, никто не знает, чем это закончится... Поэтому задумайтесь, нам также пытались эту зелёную повестку навязать, обложив всевозможными платежами. Для чего? Чтобы мы закрыли существующие месторождения и отказались от них, чтобы мы закрыли атомные станции и отказались от них. А в итоге мы бы потеряли конкурентное свое преимущество", - заключил он.
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вячеслав володин, европа, сша
Экономика, Вячеслав Володин, ЕВРОПА, США
14:23 17.06.2024 (обновлено: 14:33 17.06.2024)
 
Экономика Европы почти разрушена, заявил Володин

Володин: после навязывания США зелёной повестки Европе, ее экономика почти разрушена

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . POOL
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МИНСК, 17 июн - ПРАЙМ. США попытались весь мир охватить своей зеленой повесткой, в которую Европа встроилась, теперь ее экономика практически разрушена, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Минске в понедельник проходит заседание 66-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Его проводит председатель Госдумы, председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.
Спикер ГД отметил, что США пытались продвинуть зеленую повестку по всему миру. По его словам, Европа присоединилась, что обернулось для нее разрушением экономики и ВВП в 03, процента.
Володин отметил, что Германия при этом стагнирует. Он объяснил, что атомные станции ЕС закрыл, отказался от дешевых энергоносителей, теперь намерен производить зеленую энергию.
При этом, по словам российского парламентария, тема электромобилей хороша, но нужно задуматься, откуда она появилась.
"Вот у нас есть преимущество в сфере и газодобычи, и нефть есть, а у них нет. Они продвигают свои проекты, но они более дорогие, еще неизвестно и с последствиями, потому что надо заниматься утилизацией тех же батарей, никто не знает, чем это закончится... Поэтому задумайтесь, нам также пытались эту зелёную повестку навязать, обложив всевозможными платежами. Для чего? Чтобы мы закрыли существующие месторождения и отказались от них, чтобы мы закрыли атомные станции и отказались от них. А в итоге мы бы потеряли конкурентное свое преимущество", - заключил он.
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ЭкономикаВячеслав ВолодинЕВРОПАСША
 
 
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