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"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом

"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом - 17.06.2024, ПРАЙМ

"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом

Российские средства радиоэлектронной борьбы стали главной проблемой для Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом заявил в эфире телеканала Espreso | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T16:05+0300

2024-06-17T16:05+0300

2024-06-17T16:05+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Российские средства радиоэлектронной борьбы стали главной проблемой для Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом заявил в эфире телеканала Espreso заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич."Бывают такие, что почти вслепую летаешь. Здесь применяется врагом очень мощная система РЭБ, беспрецедентная, такого еще в этой войне не было", - сказал украинский военный.Ранее издание Military Watch Magazine сообщало, что американское высокоточное оружие утратило свой потенциал, поскольку эффективность российских РЭБ возросла. По данным портала, наиболее уязвимыми к системам РФ оказались артиллерийские снаряды с GPS-наведением “Экскалибур”.

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рэб, россия, украина, харьков, сво