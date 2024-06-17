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"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом - 17.06.2024, ПРАЙМ
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"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом
"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом - 17.06.2024, ПРАЙМ
"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом
Российские средства радиоэлектронной борьбы стали главной проблемой для Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом заявил в эфире телеканала Espreso | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T16:05+0300
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вооружения
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Российские средства радиоэлектронной борьбы стали главной проблемой для Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом заявил в эфире телеканала Espreso заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич."Бывают такие, что почти вслепую летаешь. Здесь применяется врагом очень мощная система РЭБ, беспрецедентная, такого еще в этой войне не было", - сказал украинский военный.Ранее издание Military Watch Magazine сообщало, что американское высокоточное оружие утратило свой потенциал, поскольку эффективность российских РЭБ возросла. По данным портала, наиболее уязвимыми к системам РФ оказались артиллерийские снаряды с GPS-наведением “Экскалибур”.
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рэб, россия, украина, харьков, сво
Вооружения, РЭБ, РОССИЯ, УКРАИНА, ХАРЬКОВ, СВО
16:05 17.06.2024
 
"Такого еще не было". Офицер ВСУ раскрыл, с чем столкнулся под Харьковом

Офицер ВСУ Маляревич назвал главной проблемой под Харьковом российскую РЭБ

© Фото : Unsplash/LinaХарьков, Украина
Харьков, Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© Фото : Unsplash/Lina
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Российские средства радиоэлектронной борьбы стали главной проблемой для Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом заявил в эфире телеканала Espreso заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич.
"Бывают такие, что почти вслепую летаешь. Здесь применяется врагом очень мощная система РЭБ, беспрецедентная, такого еще в этой войне не было", - сказал украинский военный.
Ранее издание Military Watch Magazine сообщало, что американское высокоточное оружие утратило свой потенциал, поскольку эффективность российских РЭБ возросла. По данным портала, наиболее уязвимыми к системам РФ оказались артиллерийские снаряды с GPS-наведением “Экскалибур”.
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ВооруженияРЭБРОССИЯУКРАИНАХАРЬКОВСВО
 
 
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