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ВТБ запустил мгновенные переводы по СБП для среднего и малого бизнеса - 17.06.2024, ПРАЙМ
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ВТБ запустил мгновенные переводы по СБП для среднего и малого бизнеса
ВТБ запустил мгновенные переводы по СБП для среднего и малого бизнеса - 17.06.2024, ПРАЙМ
ВТБ запустил мгновенные переводы по СБП для среднего и малого бизнеса
ВТБ запустил мгновенные переводы на сумму до 1 миллиона рублей по Системе быстрых платежей (СБП) на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T11:24+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. ВТБ запустил мгновенные переводы на сумму до 1 миллиона рублей по Системе быстрых платежей (СБП) на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для среднего и малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка. "Клиенты ВТБ среднего и малого бизнеса получили возможность мгновенно осуществлять денежные переводы на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (B2B-переводы) через Систему быстрых платежей (СБП). Сумма одной операции может достигать 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Поясняется, что в интернет-банке получатель средств формирует QR-код или уникальную платежную ссылку, в которой уже есть реквизиты и сумма к оплате, и направляет их удобным способом плательщику. Последний выбирает в своем интернет-банке оплату по СБП, в открывшемся окне указывает платежную ссылку и подтверждает операцию. Уточняется, что сервис доступен юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с открытым расчетным счетом в ВТБ и зарегистрированным в Системе быстрых платежей. Сервис предусматривает оплату только в пользу юридического лица или индивидуального предпринимателя, исключая переводы в пользу юридических лиц, лицевые счета которых открыты в территориальных органах Федерального казначейства.
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втб, сбп, мсп
ВТБ, СБП, МСП
11:24 17.06.2024 (обновлено: 11:25 17.06.2024)
 
ВТБ запустил мгновенные переводы по СБП для среднего и малого бизнеса

ВТБ запустил мгновенные переводы до миллиона рублей по СБП для среднего и малого бизнеса

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. ВТБ запустил мгновенные переводы на сумму до 1 миллиона рублей по Системе быстрых платежей (СБП) на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для среднего и малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
"Клиенты ВТБ среднего и малого бизнеса получили возможность мгновенно осуществлять денежные переводы на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (B2B-переводы) через Систему быстрых платежей (СБП). Сумма одной операции может достигать 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Поясняется, что в интернет-банке получатель средств формирует QR-код или уникальную платежную ссылку, в которой уже есть реквизиты и сумма к оплате, и направляет их удобным способом плательщику. Последний выбирает в своем интернет-банке оплату по СБП, в открывшемся окне указывает платежную ссылку и подтверждает операцию.
Уточняется, что сервис доступен юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с открытым расчетным счетом в ВТБ и зарегистрированным в Системе быстрых платежей. Сервис предусматривает оплату только в пользу юридического лица или индивидуального предпринимателя, исключая переводы в пользу юридических лиц, лицевые счета которых открыты в территориальных органах Федерального казначейства.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
ЦБ продолжит развитие функционала трансграничных платежей в СБП
5 июня, 12:45
 
ВТБСБПМСП
 
 
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