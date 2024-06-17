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Правительство поддержало проект о режиме миграционной высылки - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Правительство поддержало проект о режиме миграционной высылки
Правительство поддержало проект о режиме миграционной высылки - 17.06.2024, ПРАЙМ
Правительство поддержало проект о режиме миграционной высылки
Правительство России поддерживает проект закона, предусматривающего введении режима миграционной высылки, проект отзыва кабинета министров имеется в... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T19:49+0300
2024-06-17T19:49+0300
правительство рф
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Правительство России поддерживает проект закона, предусматривающего введении режима миграционной высылки, проект отзыва кабинета министров имеется в распоряжении РИА Новости. Как отмечается в отзыве, реализация предлагаемых решений потребует внесения корреспондирующих изменений в иные законодательные акты. К ним, в частности, относятся Налоговый кодекс РФ, федеральные законы "Об общественных объединениях", "О свободе совести и о религиозных объединениях", "О государственной регистрации недвижимости"."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - указывается в отзыве. В апреле в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. Мигранты, в отношении которых введен такой режим, не смогут изменять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел. Также они не смогут выезжать за пределы субъекта РФ, где проживают, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.Также предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток.
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правительство рф
Правительство РФ
19:49 17.06.2024
 
Правительство поддержало проект о режиме миграционной высылки

Правительство России поддержало проект о введении режима миграционной высылки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Правительство России поддерживает проект закона, предусматривающего введении режима миграционной высылки, проект отзыва кабинета министров имеется в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в отзыве, реализация предлагаемых решений потребует внесения корреспондирующих изменений в иные законодательные акты. К ним, в частности, относятся Налоговый кодекс РФ, федеральные законы "Об общественных объединениях", "О свободе совести и о религиозных объединениях", "О государственной регистрации недвижимости".
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - указывается в отзыве.
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6 июня, 08:40
В апреле в Госдуму внесли законопроект, который предлагает ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. Мигранты, в отношении которых введен такой режим, не смогут изменять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел. Также они не смогут выезжать за пределы субъекта РФ, где проживают, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.
Также предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток.
 
Правительство РФ
 
 
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