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На конференции по Украине осудили угрозы применения ЯО, заявил глава Чехии

На конференции по Украине осудили угрозы применения ЯО, заявил глава Чехии - 17.06.2024, ПРАЙМ

На конференции по Украине осудили угрозы применения ЯО, заявил глава Чехии

Принявшие участие в "мирной конференции" по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток представители стран осуждают все угрозы применения ядерного оружия и... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T06:00+0300

2024-06-17T06:00+0300

2024-06-17T07:12+0300

россия

чехия

ядерное оружие

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ПРАГА, 17 июн – ПРАЙМ. Принявшие участие в "мирной конференции" по Украине на швейцарском курорте Бюргеншток представители стран осуждают все угрозы применения ядерного оружия и признают такое поведение нарушением норм международного права. Об этом журналистам сообщил президент Чехии Петр Павел, его словам приводит издание ЧТК."В рамках швейцарского саммита президент Чехии принял участие в заседаниях рабочей группы по ядерной и радиационной безопасности, сопредседателем которой является Чехия и в которую входят около 25 стран. По словам президента, участники форума осудили все угрозы применения ядерного оружия. Все страны без различия, по словам Павела, считают такое поведение нарушением норм международного права", - пишет агентство. Рабочая группа, в которой принимал учатие Павел, обсудила текущую ситуацию касательно ядерный объектов и конкретные меры, связанные с их работой на Украине. Президент отметил, что группа рассмотрела потенциальные последствия аварии на любом ядерном объекте.Кроме того, глава Чехии подчеркнул, что прошедшая конференция стала "первым шагом на пути к миру" на Украине и по существу "превзошла все ожидания". По его словам, к следующим переговорах о мире на Украине должны быть привлечены другие крупные мировые игроки, при этом участие Китая будет ключевым.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также включает в себя призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. Документ также предполагает необходимость диалога между всеми сторонами для разрешения конфликта.Российский лидер Владимир Путин седьмого июня напомнила, что Россия, согласно ее доктрине, использует ядерное оружие только в исключительном случае. Он не наступил, отмечал Путин.

https://1prime.ru/20240614/oruzhie-849197208.html

чехия

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россия, чехия, ядерное оружие