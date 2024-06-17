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Курс юаня снижался в начале торгов
Курс юаня снижался в начале торгов - 17.06.2024, ПРАЙМ
Курс юаня снижался в начале торгов
Курс рубля в начале торгов понедельника переходит к легкому снижению против юаня: курс китайской валюты повышается до 12,17 рубля, следует из данных Московской... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T10:04+0300
2024-06-17T10:04+0300
2024-06-17T10:12+0300
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника переходит к легкому снижению против юаня: курс китайской валюты повышается до 12,17 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск повышается на 2 копейки, до 12,17 рубля.На самом открытии торгов юань дешевел до 12,14 рубля.
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юань, курсы валют, рубль, мосбиржа
юань, Курсы валют, рубль, Мосбиржа
Курс юаня снижался в начале торгов
Курс юаня на Московской бирже перешел к повышению в начале торгов 17 июня
МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника переходит к легкому снижению против юаня: курс китайской валюты повышается до 12,17 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск повышается на 2 копейки, до 12,17 рубля.
На самом открытии торгов юань дешевел до 12,14 рубля.