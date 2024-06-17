https://1prime.ru/20240617/zabastovka-849253228.html

Несколько портов на севере Германии парализованы забастовкой

Несколько портов на севере Германии парализованы забастовкой - 17.06.2024, ПРАЙМ

Несколько портов на севере Германии парализованы забастовкой

Ряд портов на севере ФРГ, в том числе Гамбург, оказались парализованы начавшейся в понедельник забастовкой работников, передает информагентство DPA. | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T22:18+0300

2024-06-17T22:18+0300

2024-06-17T22:18+0300

германия

порты

морские грузоперевозки

https://cdnn.1prime.ru/img/84283/39/842833908_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_e3bac2d2c412d9fefd1d5605052b6b7d.jpg

МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Ряд портов на севере ФРГ, в том числе Гамбург, оказались парализованы начавшейся в понедельник забастовкой работников, передает информагентство DPA.Стачка объявлена вторым по величине в стране профсоюзом Ver.di. Забастовка началась в 5 утра (6.00 мск). Забастовкой охвачены также порты Эмден, Браке, Бремен и Бремерхафен. Крупные контейнерные терминалы не работают. Забастовка может продлиться от 24 до 48 часов. Ver.di потребовал повышения зарплаты портовым работникам на 3 евро в час с 1 июня. Стачки объявлены на фоне очередного раунда переговоров с Центральной ассоциацией немецких портовых компаний. В начале текущего года Ver.di провел волну забастовок в аэропортах ФРГ в рамках коллективного спора с авиакомпанией Lufthansa.

https://1prime.ru/20240311/846174152.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, порты, морские грузоперевозки