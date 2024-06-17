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Несколько портов на севере Германии парализованы забастовкой - 17.06.2024, ПРАЙМ
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Несколько портов на севере Германии парализованы забастовкой
Несколько портов на севере Германии парализованы забастовкой - 17.06.2024, ПРАЙМ
Несколько портов на севере Германии парализованы забастовкой
Ряд портов на севере ФРГ, в том числе Гамбург, оказались парализованы начавшейся в понедельник забастовкой работников, передает информагентство DPA. | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T22:18+0300
2024-06-17T22:18+0300
германия
порты
морские грузоперевозки
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Ряд портов на севере ФРГ, в том числе Гамбург, оказались парализованы начавшейся в понедельник забастовкой работников, передает информагентство DPA.Стачка объявлена вторым по величине в стране профсоюзом Ver.di. Забастовка началась в 5 утра (6.00 мск). Забастовкой охвачены также порты Эмден, Браке, Бремен и Бремерхафен. Крупные контейнерные терминалы не работают. Забастовка может продлиться от 24 до 48 часов. Ver.di потребовал повышения зарплаты портовым работникам на 3 евро в час с 1 июня. Стачки объявлены на фоне очередного раунда переговоров с Центральной ассоциацией немецких портовых компаний. В начале текущего года Ver.di провел волну забастовок в аэропортах ФРГ в рамках коллективного спора с авиакомпанией Lufthansa.
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германия, порты, морские грузоперевозки
ГЕРМАНИЯ, порты, морские грузоперевозки
22:18 17.06.2024
 
Несколько портов на севере Германии парализованы забастовкой

Несколько портов на севере ФРГ, включая Гамбург, оказались парализованы забастовкой

© РИА Новости . Артур Александров | Перейти в медиабанкГамбург
Гамбург - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Артур Александров
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Ряд портов на севере ФРГ, в том числе Гамбург, оказались парализованы начавшейся в понедельник забастовкой работников, передает информагентство DPA.
Стачка объявлена вторым по величине в стране профсоюзом Ver.di. Забастовка началась в 5 утра (6.00 мск).
Забастовкой охвачены также порты Эмден, Браке, Бремен и Бремерхафен. Крупные контейнерные терминалы не работают. Забастовка может продлиться от 24 до 48 часов.
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Ver.di потребовал повышения зарплаты портовым работникам на 3 евро в час с 1 июня. Стачки объявлены на фоне очередного раунда переговоров с Центральной ассоциацией немецких портовых компаний.
В начале текущего года Ver.di провел волну забастовок в аэропортах ФРГ в рамках коллективного спора с авиакомпанией Lufthansa.
 
ГЕРМАНИЯпортыморские грузоперевозки
 
 
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